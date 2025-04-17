Нацбанк оцінив вплив тарифних воєн на економіку України
Національний банк України заявив, що світові торговельні протистояння поки що безпосередньо не позначилися на українській економіці, але в майбутньому вони можуть стримувати її відновлення. Про це йдеться на сайті НБУ.
Основними ризиками для України є послаблення світової економіки й зниження зовнішнього попиту на українські товари, а також можливі зміни в міжнародному фінансуванні.
"Тарифні війни, ймовірно, призведуть до певного послаблення зовнішнього попиту на окремі товари українського експорту, хоча агропродукція залишатиметься затребуваною навіть в умовах охолодження світової економіки", – повідомив НБУ.
Водночас Нацбанк бачить і потенційні переваги для України від цих процесів.
"[Це] можливе зниження цін на енергоресурси на тлі охолодження світової економіки, збільшення попиту на українські метали й оборонні технології в умовах зростання напруженості між країнами, а також активніше використання транспортного та інвестиційного потенціалу України з огляду на можливу перебудову логістичних і виробничих ланцюгів", – пояснив НБУ.
Додатковим компенсатором, на думку НБУ, може бути й високий рівень адаптивності українського бізнесу, що має сприяти переспрямуванню експорту на доступніші ринки.
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