Нацбанк оценил влияние тарифных войн на экономику Украины
Национальный банк Украины заявил, что мировые торговые противостояния пока непосредственно не отразились на украинской экономике, но в будущем они могут сдерживать ее восстановление. Об этом говорится на сайте НБУ.
Основными рисками для Украины являются ослабление мировой экономики и снижение внешнего спроса на украинские товары, а также возможные изменения в международном финансировании.
"Тарифные войны, вероятно, приведут к ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта, хотя агропродукция будет оставаться востребованной даже в условиях охлаждения мировой экономики", — сообщил НБУ.
В то же время Нацбанк видит и потенциальные преимущества для Украины от этих процессов.
"[Это] возможное снижение цен на энергоресурсы на фоне охлаждения мировой экономики, увеличение спроса на украинские металлы и оборонные технологии в условиях роста напряженности между странами, а также более активное использование транспортного и инвестиционного потенциала Украины с учетом возможной перестройки логистических и производственных цепей", — пояснил НБУ.
Дополнительным компенсатором, по мнению НБУ, может быть и высокий уровень адаптивности украинского бизнеса, что должно способствовать перенаправлению экспорта на более доступные рынки.
- 2 апреля 2025 года Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса и для решения этой проблемы решил ввести универсальный тариф размером 10% на все импортные товары из всех стран (начиная с 5 апреля).
- Первый вице-премьер-министр, министр экономики Свириденко считает, что новые американские пошлины не являются критическими для Украины и преимущественно ударят по малым производителям.
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