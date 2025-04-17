Нацбанк оценил влияние тарифных войн на экономику Украины

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Национальный банк Украины заявил, что мировые торговые противостояния пока непосредственно не отразились на украинской экономике, но в будущем они могут сдерживать ее восстановление. Об этом говорится на сайте НБУ.

Основными рисками для Украины являются ослабление мировой экономики и снижение внешнего спроса на украинские товары, а также возможные изменения в международном финансировании.

"Тарифные войны, вероятно, приведут к ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта, хотя агропродукция будет оставаться востребованной даже в условиях охлаждения мировой экономики", — сообщил НБУ.

В то же время Нацбанк видит и потенциальные преимущества для Украины от этих процессов.

"[Это] возможное снижение цен на энергоресурсы на фоне охлаждения мировой экономики, увеличение спроса на украинские металлы и оборонные технологии в условиях роста напряженности между странами, а также более активное использование транспортного и инвестиционного потенциала Украины с учетом возможной перестройки логистических и производственных цепей", — пояснил НБУ.

Дополнительным компенсатором, по мнению НБУ, может быть и высокий уровень адаптивности украинского бизнеса, что должно способствовать перенаправлению экспорта на более доступные рынки.