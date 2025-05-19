Євросоюз опублікував новий економічний прогноз для України: очікування погіршилися

Лише 2,0% зростання ВВП України у 2025 році прогнозують економісти Європейської комісії

Фото: EPA / Олег Петрасюк

Європейський Союз прогнозує, що у 2025 році темпи економічного зростання України сповільняться до 2,0% після 2,9% у 2024-му, хоча ще в листопаді Євросоюз очікував зростання на 2,8%.

У доповіді "Європейський економічний прогноз. Весна-2025" зазначається, що з другої половини 2024 року економіка України почала втрачати темп через російські удари по критичній інфраструктурі, гірший урожай та гострий дефіцит робочої сили.

У четвертому кварталі зростання ВВП взагалі стало негативним (-0,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року).

Джерело: Європейський економічний прогноз. Весна-2025

Прогноз на 2025 рік передбачає подальше уповільнення економічної активності, бо війна і далі негативно впливає на виробничі можливості та бізнес-настрої України.

Очікується ослаблення експорту через мляве промислове виробництво, закриття Покровської вугільної групи, яка була ключовим постачальником для металургійної промисловості, та потенційне скорочення агроекспорту.

Водночас високий імпортний попит на енергоресурси, вугілля та матеріали, пов'язані з обороною й відбудовою, призведе до негативного внеску чистого експорту в зростання ВВП.

Водночас внутрішній попит, як очікується, залишиться стійким. Його підтримуватимуть витрати на оборону та відновлювальні роботи.

Прогноз на 2026 рік також погіршився – з 5,9% до 4,7%.

Джерело: Європейський економічний прогноз. Весна-2025

Єврокомісія вказує, що прогноз має надзвичайно високу невизначеність, з ризиками в бік погіршення ситуації.