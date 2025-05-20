Пенсии, которые больше года не снимались с карточек, больше не будут храниться в Ощадбанке

Пенсии людей, которые больше года не снимали деньги с карт, будут храниться в Пенсионном фонде

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Пенсии людей, которые больше года не снимали деньги со своих карт, будут храниться не в Ощадбанке, как раньше, а непосредственно на счетах в Пенсионном фонде. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Такое правило было установлено законом "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" с целью сделать пенсионную систему более финансово стабильной.

Таким образом, если владельцы пенсий, которые не снимали более года, живы или у них есть законные наследники, право на получение этих выплат полностью сохраняется за ними.

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Отмечается, что меняется только место, где эти деньги будут храниться: вместо государственного Ощадбанка они будут находиться в Пенсионном фонде, ожидая обращения своих собственников.

Речь идет о пенсионерах, которые:

есть ВПЛ или раньше были ВПЛ с временно оккупированных до 24 февраля 2022 года территорий Донецкой, Луганской областей;

получали пенсию как ВПЛ до 24 февраля 2022 года; не пользовались пенсионным счетом (картой) более года;

не проходили физическую идентификацию в Ощадбанке в течение шести месяцев с даты, когда это должно было быть сделано.

По состоянию на 1 октября 2023 года в Сбербанке было накоплено более 10 млрд грн пенсий, начисленных украинским пенсионерам с временно оккупированных до 24 февраля 2022 года территорий Луганской и Донецкой областей.

Раньше пенсии части этих пенсионеров банк использовал в качестве своих свободных денег для собственных операций.