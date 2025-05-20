Пенсії, які понад рік не знімалися з карток, більше не зберігатимуться в Ощадбанку
Пенсії людей, які понад рік не знімали гроші зі своїх карток, будуть зберігатися не в Ощадбанку, як раніше, а безпосередньо на рахунках у Пенсійному фонді. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.
Таке правило було встановлене законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік", з метою зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною.
Таким чином, якщо власники пенсій, які не знімали понад рік, живі або у них є законні спадкоємці, право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними.
Зазначається, що змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного Ощадбанку вони будуть знаходитись у Пенсійному фонді, чекаючи на звернення своїх власників.
Йдеться про пенсіонерів, які:
- є ВПО чи раніше були ВПО з тимчасово окупованих до 24 лютого 2022 року територій Донецької, Луганської областей;
- отримували пенсію як ВПО до 24 лютого 2022 року; не користувались пенсійним рахунком (карткою) понад рік;
- не проходили фізичну ідентифікацію в Ощадбанку протягом шести місяців з дати, коли це мало бути зроблено.
Станом на 1 жовтня 2023 року в Ощадбанку було накопичено понад 10 млрд грн пенсій, нарахованих українським пенсіонерам з тимчасово окупованих до 24 лютого 2022 року територій Луганської та Донецької областей.
Раніше пенсії частини цих пенсіонерів банк використовував як свої вільні гроші для власних операцій.
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