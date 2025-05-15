Рада обмежила пенсії засудженим за держзраду і колабораціонізм

Україна скоротить до прожиткового мінімуму пенсії для осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада вирішила обмежити пенсію засудженим за злочини проти національної безпеки. За ухвалення в цілому відповідного законопроєкту №10355 у четвер, 15 травня, проголосували 244 народні депутати, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Закон передбачає, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення проти національної безпеки, тероризм, воєнні злочини та злочини проти миру і людяності, під час відбування покарання здійснюється в обмеженому розмірі – не більше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Закон набирає чинності через три місяці після опублікування.

Для осіб, які вже відбувають покарання за цими статтями КК України, обмеження щодо пенсій починають діяти з першого числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності законом.

Які статті Кримінального кодексу потрапляють під дію закону

Злочини проти основ національної безпеки (ст. 109, 110, 110², 111, частини 3-8 статті 111¹, 111², 113, 114, 114¹ Кримінального кодексу) – це повалення влади, сепаратизм, його фінансування, державна зрада, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, замах на державних діячів, диверсія, шпигунство, перешкоджання ЗСУ.

Злочини проти громадської безпеки (ст. 258, 258², 258³, 258⁵, 260 Кримінального кодексу) – це тероризм (зокрема заклики до нього чи фінансування), створення терористичної організації, створення незаконних воєнізованих формувань.

Злочини проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку (ст. 437, 438, 441, 442, 442¹, 447 Кримінального кодексу) – це агресивна війна, воєнні злочини, екоцид, геноцид, злочини проти людяності, найманство.