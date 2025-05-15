Рада ограничила пенсии осужденным за госизмену и коллаборационизм

Украина сократит до прожиточного минимума пенсии для лиц, осужденных за преступления против национальной безопасности

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада решила ограничить пенсию осужденным за преступления против национальной безопасности. За принятие в целом соответствующего законопроекта №10355 в четверг, 15 мая, проголосовали 244 народных депутата, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

Закон предусматривает, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения против национальной безопасности, терроризм, военные преступления и преступления против мира и человечности, во время отбывания наказания осуществляется в ограниченном размере – не более прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Закон вступает в силу через три месяца после опубликования.

Для лиц, уже отбывающих наказание по этим статьям УК Украины, ограничения по пенсиям начинают действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу закона.

Какие статьи Уголовного кодекса попадают под действие закона

Преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, 110, 110², 111, части 3-8 статьи 111¹, 111², 113, 114, 114¹ Уголовного кодекса) – это свержение власти, сепаратизм, его финансирование, государственная измена, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, покушение на государственных деятелей, диверсия, шпионаж, препятствование ВСУ.

Преступления против общественной безопасности (ст. 258, 258², 258³, 258⁵, 260 Уголовного кодекса) – это терроризм (в том числе призывы к нему или финансирование) создание террористической организации, создание незаконных военизированных формирований.

Преступления против мира, безопасности человечества, международного правопорядка (ст. 437, 438, 441, 442, 442¹, 447 Уголовного кодекса) – это агрессивная война, военные преступления, экоцид, геноцид, преступления против человечности, наемничество.