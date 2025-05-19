Офіційну роботу за кордоном зараховуватимуть до пенсійного стажу в Україні
Кабінет міністрів затвердив постанову, яка дає можливість включати періоди офіційної роботи за кордоном до пенсійного стажу.
Тепер це стосується і періодів роботи в країнах, з якими Україна не має відповідних міжнародних угод, повідомило Міністерство єдності.
"Якщо ви офіційно працювали за кордоном, зможете подати документи, які це підтверджують (виписки, довідки тощо), і ваш трудовий стаж буде враховано під час оформлення пенсії за віком в Україні", – пояснив у Facebook міністр Олексій Чернишов.
Якщо ж документів не вистачатиме, Пенсійний фонд звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ України.
"Україна визнає внесок своїх громадян, які працювали за кордоном, зберігали зв’язок із Батьківщиною і планують або вже повернулися додому", – наголосив міністр.
Також Кабмін врегулював питання стажу, набутого в колишніх радянських республіках. Відповідно до закону, ухваленого парламентом 25 квітня 2024 року, такі періоди можуть бути зараховані до страхового стажу за певних умов.
Так, до страхового стажу в Україні можуть бути зараховані періоди трудової діяльності, здійснені до 1 січня 1992 року на території республік колишнього СРСР, які на сьогодні є незалежними державами.
Основною вимогою для зарахування є підтвердження того, що особа не отримує пенсію за ці періоди роботи в іншій пострадянській державі.
- 15 травня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким засудженим за злочини проти національної безпеки пенсію буде скорочено до прожиткового мінімуму.