Официальную работу за границей будут засчитывать в пенсионный стаж в Украине

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Кабинет министров утвердил постановление, дающее возможность включать периоды официальной работы за границей в пенсионный стаж.

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Теперь это касается и периодов работы в странах, с которыми у Украины нет соответствующих международных соглашений, сообщило Министерство единства.

"Если вы официально работали за границей, сможете подать документы, которые это подтверждают (выписки, справки и т.д.), и ваш трудовой стаж будет учтен при оформлении пенсии по возрасту в Украине", – пояснил в Facebook министр Алексей Чернышов.

Если документов не будет хватать, Пенсионный фонд будет обращаться в компетентные органы других государств через Министерство иностранных дел Украины.

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"Украина признает вклад своих граждан, которые работали за границей, сохраняли связь с Родиной и планируют или уже вернулись домой", – подчеркнул министр.

Также Кабмин урегулировал вопросы стажа, приобретенного в бывших советских республиках. Согласно закону, принятому парламентом 25 апреля 2024 года, такие периоды могут быть отнесены к страховому стажу при определенных условиях.

Так, в страховой стаж в Украине могут быть отнесены периоды трудовой деятельности, осуществленные до 1 января 1992 года на территории республик бывшего СССР, которые на сегодняшний день являются независимыми государствами.

Основным требованием для зачисления является подтверждение того, что человек не получает пенсию за эти периоды работы в другом постсоветском государстве.

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