Украинцы докупают высокие пенсии. Заплатили за дополнительный страховой стаж 65 млн грн

Докупают страховой стаж ФОПы, люди с неофициальным заработком, те, кому осталось до пенсии год-два, украинцы за границей

Фото: LIGA.net

Украинцы уплатили почти 65 млн грн добровольных страховых взносов в Пенсионный фонд с момента введения такой возможности (март 2023 года), чтобы увеличить страховой стаж и получать более высокие пенсионные выплаты при выходе на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Добровольные взносы можно платить как за себя, так и других лиц, независимо от местонахождения.

В министерстве указывают, что взносы выгодны физлицам-предпринимателям, которые платят минимальный ЕСВ, и как следствие — при достижении пенсионного возраста сталкиваются с тем, что их пенсия очень низкая. Уплата добровольных страховых взносов – это также возможность "заработать на пенсию" тем, кто имеет неофициальный доход без уплаты ЕСВ, ведь такой период работы не засчитывается в страховой стаж.

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Для людей предпенсионного возраста, которые из-за войны потеряли работу и не могут найти новую, эта возможность также актуальна. Если до пенсии осталось, например, год-два, помочь обеспечить им необходимый страховой стаж могут близкие и родные, уплачивая хотя бы минимальные взносы для зачисления стажа.

Это же касается украинцев, выехавших за границу. Они часто не знают, что имеют возможность платить ЕСВ в пенсионную систему Украины. Имея доход за границей, взносы можно платить и дистанционно.

Справка Размер пенсии напрямую зависит от официального заработка, точнее от того, какой размер единого взноса уплачивается человеком в течение профессиональной жизни. Для того чтобы был зачислен один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не менее минимального страхового взноса, то есть 1760 грн. Если же человек уплатит вдвое больший взнос, то пенсия будет начисляться по двойной минимальной зарплате. Размер пенсии напрямую зависит от официального заработка, точнее от того, какой размер единого взноса уплачивается человеком в течение профессиональной жизни. Для того чтобы был зачислен один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не менее минимального страхового взноса, то есть 1760 грн. Если же человек уплатит вдвое больший взнос, то пенсия будет начисляться по двойной минимальной зарплате.