Украинцы докупают высокие пенсии. Заплатили за дополнительный страховой стаж 65 млн грн
Украинцы уплатили почти 65 млн грн добровольных страховых взносов в Пенсионный фонд с момента введения такой возможности (март 2023 года), чтобы увеличить страховой стаж и получать более высокие пенсионные выплаты при выходе на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Добровольные взносы можно платить как за себя, так и других лиц, независимо от местонахождения.
В министерстве указывают, что взносы выгодны физлицам-предпринимателям, которые платят минимальный ЕСВ, и как следствие — при достижении пенсионного возраста сталкиваются с тем, что их пенсия очень низкая. Уплата добровольных страховых взносов – это также возможность "заработать на пенсию" тем, кто имеет неофициальный доход без уплаты ЕСВ, ведь такой период работы не засчитывается в страховой стаж.
Для людей предпенсионного возраста, которые из-за войны потеряли работу и не могут найти новую, эта возможность также актуальна. Если до пенсии осталось, например, год-два, помочь обеспечить им необходимый страховой стаж могут близкие и родные, уплачивая хотя бы минимальные взносы для зачисления стажа.
Это же касается украинцев, выехавших за границу. Они часто не знают, что имеют возможность платить ЕСВ в пенсионную систему Украины. Имея доход за границей, взносы можно платить и дистанционно.
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