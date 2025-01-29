В Украине выросла доля пенсионеров с пенсиями выше 10 000 грн

Фото: Liga.net

В Украине около 1,25 млн пенсионеров получают пенсию выше 10 000 грн в месяц по состоянию на 1 января 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

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За год доля пенсионеров с самыми высокими пенсиями выросла с 10,9% до 12,2%. При этом за прошлый год снизилась доля пенсионеров с минимальной пенсией до 3000 грн – с 29,7% до 25,9%, т.е. на минимальной пенсии в Украине 2,6 млн человек.

Всего в Украине 10,2 млн пенсионеров. Размер средней пенсии – 5789 грн. Среди всех пенсионеров – 2,8 млн человек продолжают работать. Размер их средней пенсии – 6302 грн.

Источник: ПФУ