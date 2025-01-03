Кабмин установил понижающие коэффициенты для высоких спецпенсий на 2025 год

Пенсии государственных служащих, прокуроров, народных депутатов, дипломатов, если они превышают 23610 грн, начнут выплачивать не полностью

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров ограничил специальные пенсии, размер которых превышает 23 610 грн. Об этом сообщается в постановлении №1 от 3 января.

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Этим документом устанавливается особый порядок выплат для некоторых категорий пенсионеров (государственных служащих, прокуроров, народных депутатов, дипломатов, ученых и других).

Для таких высоких пенсий вводятся понижающие коэффициенты на часть, превышающую 10 прожиточных минимумов:

→ 0,5 для суммы между 10 и 11 прожиточными минимумами;

→ 0,4 для суммы между 11 и 13 прожиточными минимумами;

→ 0,3 для суммы между 13 и 17 прожиточными минимумами;

→ 0,2 для суммы между 17 и 21 прожиточными минимумами;

→ 0,1 для суммы, превышающей 21 прожиточный минимум.

То есть первые 23 610 грн выплачиваются полностью, а остальные – частично.

Если, например, человек получает специальную пенсию размером в 25 минимумов, то в 2025 году из-за применения понижающих коэффициентов он будет получать не 59 025 грн, а 32 345 грн (меньше на 45%).

Ограничения не применяются к участникам антитеррористической операции/операции объединенных сил и лиц, участвовавших в защите Украины от российской агрессии, а также к пенсиям членов семей погибших защитников.