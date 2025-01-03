Кабмин установил понижающие коэффициенты для высоких спецпенсий на 2025 год
Кабинет министров ограничил специальные пенсии, размер которых превышает 23 610 грн. Об этом сообщается в постановлении №1 от 3 января.
Этим документом устанавливается особый порядок выплат для некоторых категорий пенсионеров (государственных служащих, прокуроров, народных депутатов, дипломатов, ученых и других).
Для таких высоких пенсий вводятся понижающие коэффициенты на часть, превышающую 10 прожиточных минимумов:
→ 0,5 для суммы между 10 и 11 прожиточными минимумами;
→ 0,4 для суммы между 11 и 13 прожиточными минимумами;
→ 0,3 для суммы между 13 и 17 прожиточными минимумами;
→ 0,2 для суммы между 17 и 21 прожиточными минимумами;
→ 0,1 для суммы, превышающей 21 прожиточный минимум.
То есть первые 23 610 грн выплачиваются полностью, а остальные – частично.
Если, например, человек получает специальную пенсию размером в 25 минимумов, то в 2025 году из-за применения понижающих коэффициентов он будет получать не 59 025 грн, а 32 345 грн (меньше на 45%).
Ограничения не применяются к участникам антитеррористической операции/операции объединенных сил и лиц, участвовавших в защите Украины от российской агрессии, а также к пенсиям членов семей погибших защитников.
- По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 10,52 млн пенсионеров, а к 1 июля это число уменьшилось на 2,4% — до 10,26 млн человек.
- В то же время средняя пенсия в Украине увеличилась на 8% и составила 5816 грн.