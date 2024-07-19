Число пенсионеров в Украине уменьшилось на 250 000. Самый большой показатель с 2018 года
Количество пенсионеров в Украине за первые шесть месяцев 2024 года уменьшилось на 250 000. Это самое большое сокращение с 2018 года, свидетельствуют данные Пенсионного фонда. В то же время средняя пенсия увеличилась на 8% и составила 5816 грн.
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По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 10,52 млн пенсионеров, а к 1 июля это число уменьшилось на 2,4% — до 10,26 млн человек.
Для сравнения: за первое полугодие 2023 года было сокращение на 1,3% (на 136 000), за первое полугодие 2022-го – на 0,6% (65 700).
В 2018 году произошло сокращение на 284 000 пенсионеров, или 2,4%, как и сейчас.
На близкое к рекорду уменьшение количества пенсионеров в 2024 году первым обратил внимание аналитический отдел компании Opendatabot.
- 17 апреля 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9212 о запуске накопительной пенсионной системы. Однако уже через неделю его вернули субъекту законодательной инициативы.
- По данным Пенсионного фонда, в Украине проживают более 111 000 человек в возрасте от 90 лет.
- Государство задолжало пенсионерам 66 млрд грн по решению судов.