Число пенсионеров в Украине уменьшилось на 250 000. Самый большой показатель с 2018 года

Пенсионный фонд опубликовал новые данные о том, сколько пенсионеров осталось в Украине

Фото: depositphotos.com

Количество пенсионеров в Украине за первые шесть месяцев 2024 года уменьшилось на 250 000. Это самое большое сокращение с 2018 года, свидетельствуют данные Пенсионного фонда. В то же время средняя пенсия увеличилась на 8% и составила 5816 грн.

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По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 10,52 млн пенсионеров, а к 1 июля это число уменьшилось на 2,4% — до 10,26 млн человек.

Для сравнения: за первое полугодие 2023 года было сокращение на 1,3% (на 136 000), за первое полугодие 2022-го – на 0,6% (65 700).

В 2018 году произошло сокращение на 284 000 пенсионеров, или 2,4%, как и сейчас.

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На близкое к рекорду уменьшение количества пенсионеров в 2024 году первым обратил внимание аналитический отдел компании Opendatabot.