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Рада вернулась к пенсионной реформе: зарегистрирован законопроект о накопительных пенсиях

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 15:08
Рада вернулась к пенсионной реформе: зарегистрирован законопроект о накопительных пенсиях - Фото
Фото: depositphotos.com

Группа депутатов во главе с лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией в понедельник, 17 апреля, зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №9212 о запуске накопительной пенсионной системы с 2023 года.

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Целью законопроекта является формирование обязательных пенсионных накоплений для работников, из которых они в будущем получат дополнительный источник пенсионных выплат.

В системе накопительного пенсионного обеспечения будут участвовать все категории работников до достижения ими 55 лет. Для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц участие будет добровольным.

Размер накопительного взноса будет зависеть от заработной платы работника. В 2023 году – 1% от его размера, в 2024 году – 1,5%, с 2025 года – 2%. Государство обязуется софинансировать взносы на паритетных началах из бюджета.

Размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, остается без изменений, накопительный взнос будет включаться в состав ЕСВ.

По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен.

Деньги будут накапливаться на индивидуальных накопительных пенсионных счетах, в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения будет переходить к его наследникам.

До конца 2025 года взносы будут аккумулироваться в уполномоченном пенсионном фонде, созданном государством. С 2026 года накопление можно будет перевести в любой другой фонд, а можно оставить в государственном.

Пенсионные скопления будут защищать от обесценивания и инфляции методом инвестирования в "консервативные денежные инструменты".

Стоимость законопроекта оценивается в 30,8 млрд грн за первый год. Половина из них – компенсация фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования потерь от недопоступлений единого социального взноса, половина – уплата дополнительного накопительного взноса из средств государственного бюджета в пользу участников системы.

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Андрій Водяний
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