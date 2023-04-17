Рада вернулась к пенсионной реформе: зарегистрирован законопроект о накопительных пенсиях
Группа депутатов во главе с лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией в понедельник, 17 апреля, зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №9212 о запуске накопительной пенсионной системы с 2023 года.
В системе накопительного пенсионного обеспечения будут участвовать все категории работников до достижения ими 55 лет. Для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц участие будет добровольным.
Размер накопительного взноса будет зависеть от заработной платы работника. В 2023 году – 1% от его размера, в 2024 году – 1,5%, с 2025 года – 2%. Государство обязуется софинансировать взносы на паритетных началах из бюджета.
Размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, остается без изменений, накопительный взнос будет включаться в состав ЕСВ.
По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен.
Деньги будут накапливаться на индивидуальных накопительных пенсионных счетах, в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения будет переходить к его наследникам.
До конца 2025 года взносы будут аккумулироваться в уполномоченном пенсионном фонде, созданном государством. С 2026 года накопление можно будет перевести в любой другой фонд, а можно оставить в государственном.
Пенсионные скопления будут защищать от обесценивания и инфляции методом инвестирования в "консервативные денежные инструменты".
Стоимость законопроекта оценивается в 30,8 млрд грн за первый год. Половина из них – компенсация фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования потерь от недопоступлений единого социального взноса, половина – уплата дополнительного накопительного взноса из средств государственного бюджета в пользу участников системы.
- В начале 2023 года стало известно, что правительство Украины возобновляет работу над пенсионной реформой.
- За несколько недель до начала полномасштабной войны правительство ради эксперимента ввело накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации. Его условия предполагали, что участвующие в эксперименте по внедрению накопительных пенсий государственные компании будут отчислять не менее 4% из зарплаты работника на его частный пенсионный счет.
- Довоенный опрос социологической компании Gradus Research показал, что среди жителей городов с населением более 50 000 18-60 лет 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.
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