Рада вернулась к пенсионной реформе: зарегистрирован законопроект о накопительных пенсиях

Группа депутатов во главе с лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией в понедельник, 17 апреля, зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №9212 о запуске накопительной пенсионной системы с 2023 года.

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Целью законопроекта является формирование обязательных пенсионных накоплений для работников, из которых они в будущем получат дополнительный источник пенсионных выплат.



В системе накопительного пенсионного обеспечения будут участвовать все категории работников до достижения ими 55 лет. Для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц участие будет добровольным.

Размер накопительного взноса будет зависеть от заработной платы работника. В 2023 году – 1% от его размера, в 2024 году – 1,5%, с 2025 года – 2%. Государство обязуется софинансировать взносы на паритетных началах из бюджета.

Размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, остается без изменений, накопительный взнос будет включаться в состав ЕСВ.

По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен.

Деньги будут накапливаться на индивидуальных накопительных пенсионных счетах, в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения будет переходить к его наследникам.

До конца 2025 года взносы будут аккумулироваться в уполномоченном пенсионном фонде, созданном государством. С 2026 года накопление можно будет перевести в любой другой фонд, а можно оставить в государственном.

Пенсионные скопления будут защищать от обесценивания и инфляции методом инвестирования в "консервативные денежные инструменты".

Стоимость законопроекта оценивается в 30,8 млрд грн за первый год. Половина из них – компенсация фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования потерь от недопоступлений единого социального взноса, половина – уплата дополнительного накопительного взноса из средств государственного бюджета в пользу участников системы.

В начале 2023 года стало известно, что правительство Украины возобновляет работу над пенсионной реформой.

За несколько недель до начала полномасштабной войны правительство ради эксперимента ввело накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации. Его условия предполагали, что участвующие в эксперименте по внедрению накопительных пенсий государственные компании будут отчислять не менее 4% из зарплаты работника на его частный пенсионный счет.

Довоенный опрос социологической компании Gradus Research показал, что среди жителей городов с населением более 50 000 18-60 лет 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.

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Андрій Водяний

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