В Украине стало меньше пенсионеров. Больше половины получают до 4000 грн – Opendatabot

Только треть пенсионеров получают выплаты больше или на уровне средней пенсии

Фото: depositphotos.com

Численность пенсионеров в Украине сократилась на 1,6% или на 171 384 человека до 10,51 млн человек за 2023 год. Об этом сообщает Opendatabot.

Почти за два года полномасштабной войны число пенсионеров в Украине сократилось на 324 580 человек.

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Доля пенсионеров, получающих пенсию менее 3000 грн, уменьшилась с 39% до 30% за 2023 год. Уменьшилось и количество тех, чьи пенсии составляют от 3000 до 4000 грн: с 23% до 21%. Количество пенсионеров, получающих выплаты от 4000 грн, наоборот – возросло.

Более половины пенсионеров — 51% — получают выплаты менее 4000 грн. Только треть пенсионеров получают выплаты больше или на уровне средней пенсии (5385,25 грн на начало 2024 года). Средний размер пенсии вырос за год на 16,5%.

Наибольшие выплаты получают пенсионеры в столице – 7248 грн, а самые маленькие – в Тернопольской области – 4070 грн.

Более 8 миллионов пенсионеров получают выплаты через банк. 90% из них доверили свои пенсии государственным банкам: ПриватБанк (56,1%), Ощадбанк (33,9%). В тройке лидеров оказался Райффайзен с долей в 3,7%. На остальные украинские банки приходится всего 6,3% пенсионеров.

Источник: Opendatabot

В 2023 году треть пенсий в Украине покрыли за деньги международных партнеров.

С 1 января 2024 года двум категориям украинцев повысили пенсии.

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