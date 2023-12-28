С 1 января двум категориям украинцев повысят пенсии — Пенсионный фонд

Из госбюджета на пенсии выплачено 678,5 млрд грн в 2023 году

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Для двух категорий украинцев предусмотрено повышение пенсий с 1 января 2024 года, а не с 1 марта, когда проводится ежегодный перерасчет для всех пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Увеличение пенсий связано с повышением минимальной заработной платы с 2024 года до 7100 грн и прожиточного минимума — до 2920 грн.

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Так, с начала года повышается до 2840 грн минимальный размер пенсий для украинцев, достигших возраста 65 лет и имеющих полный страховой стаж (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно).

Также с 258,9 до 292 грн увеличится размер надбавки к пенсии почетным донорам Украины, который начисляется как 10% размера прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

В Украине уже завершено финансирование выплаты пенсий за 2023 год. Из госбюджета на пенсии было потрачено 678,5 млрд грн.

Также было выплачено жилищных субсидий и льгот на 37,1 млрд грн и на 27,8 млрд грн страховых выплат (в том числе 15,5 млрд грн больничных), уточнил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.

Средний размер пенсий в Украине вырос почти на 800 грн.

27 декабря 2023 года Кабмин усилил соцподдержку пенсионеров, военных и госслужащих во время войны.

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