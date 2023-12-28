З 1 січня двом категоріям українців підвищать пенсії — Пенсійний фонд

З держбюджету на пенсії виплачено 678,5 млрд грн у 2023 році

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Для двох категорій українців передбачено підвищення пенсій із 1 січня 2024 року, а не з 1 березня, коли проводиться щорічний перерахунок для всіх пенсіонерів. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Збільшення пенсій пов'язане із підвищенням мінімальної заробітної плати з 2024 року до 7100 грн та прожиткового мінімуму — до 2920 грн.

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Так, з початку року підвищується до 2840 грн мінімальний розмір пенсій для українців, які досягли віку 65 років і мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно).

Також з 258,9 до 292 грн збільшиться розмір надбавки до пенсії почесним донорам України, який обчислюється як 10% розміру прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць.

В Україні вже завершено фінансування виплати пенсій за 2023 рік. З держбюджету на пенсії було витрачено 678,5 млрд грн.

Також було виплачено житлових субсидій та пільг на 37,1 млрд грн та на 27,8 млрд грн страхових виплат (зокрема 15,5 млрд грн лікарняних), уточнив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Середній розмір пенсій в Україні зріс на 800 грн.

27 грудня 2023 року Кабмін посилив соцпідтримку пенсіонерів, військових та держслужбовців під час війни.

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