Средний размер пенсий в Украине вырос почти на 800 грн
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2023 года. Средний размер пенсии за 9 месяцев вырос на 727,74 грн. или на 15,7% до 5 350,33 грн.
По данным Фонда, количество пенсионеров за последние девять месяцев сократилось на 147 953 человека до 10 539 968.
При этом инфляция в Украине с начала 2023 составила 3%.
В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.
По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения – 579,10 гривны.
За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривны или на 15,8% до 4622,59 гривны. Годовая инфляция составила 26,6%.
По состоянию на 1 июля 2023 средний размер пенсии в Украине составлял 5311 грн, но более 66% пенсионеров получают меньше этой суммы.
- Около 2,7 млн вышедших на пенсию украинцев продолжают работать. Всего в стране 10,5 млн пенсионеров.
- Кабинет Министров решил в 2024 году изменить принцип индексации пенсий.
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