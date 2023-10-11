Средний размер пенсий в Украине вырос почти на 800 грн

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2023 года. Средний размер пенсии за 9 месяцев вырос на 727,74 грн. или на 15,7% до 5 350,33 грн.

По данным Фонда, количество пенсионеров за последние девять месяцев сократилось на 147 953 человека до 10 539 968.

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При этом инфляция в Украине с начала 2023 составила 3%.

В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения – 579,10 гривны.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривны или на 15,8% до 4622,59 гривны. Годовая инфляция составила 26,6%.

По состоянию на 1 июля 2023 средний размер пенсии в Украине составлял 5311 грн, но более 66% пенсионеров получают меньше этой суммы.