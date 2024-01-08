Треть пенсий в Украине покрыли за деньги международных партнеров

Доходы Пенсионного фонда выросли на 157 млрд грн за год

Фото: depositphotos.com

За счет грантов и льготных кредитов международных партнеров Украины было покрыто 35% доходов Пенсионного фонда (ПФУ) на выплату пенсий в 2023 году. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на статистику ПФУ.

Остальные 65% дохода Пенсионного фонда за прошлый год — отчисления от единого социального взноса (ЕСВ).

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Всего доходы Пенсионного фонда Украины выросли за 2023 год на 25,4%, или на 156,9 млрд грн до 777,8 млрд грн.

Рост дохода связан с расширением функционала ПФУ, который с октября 2022 года стал ответственным за выплату льгот и жилищных субсидий, а впоследствии и за их начисление, а также с передачей ему в начале 2023 года функций по социальному страхованию (ФССУ), прокомментировал Гетманцев.

Источник: ПФУ

Собственные доходы ПФУ на общеобязательное пенсионное страхование (ЕСВ и другие платежи) выросли на 14,7%, или на 59,5 млрд грн.

Трансферт из государственного бюджета — на 19,2%, или на 40,4 млрд грн.

План на 2023 год по собственным доходам ПФУ в части ЕСВ, распределенного на пенсионное страхование, перевыполнен на 1,6%, или 6,9 млрд грн. Источник: ПФУ

4 января 2024 года пенсионерам в городах предложили дополнительно получить пять LED-ламп.

С 1 января двум категориям украинцев повысили пенсии — Пенсионный фонд.

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