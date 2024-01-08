Треть пенсий в Украине покрыли за деньги международных партнеров
За счет грантов и льготных кредитов международных партнеров Украины было покрыто 35% доходов Пенсионного фонда (ПФУ) на выплату пенсий в 2023 году. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на статистику ПФУ.
Остальные 65% дохода Пенсионного фонда за прошлый год — отчисления от единого социального взноса (ЕСВ).
Всего доходы Пенсионного фонда Украины выросли за 2023 год на 25,4%, или на 156,9 млрд грн до 777,8 млрд грн.
Рост дохода связан с расширением функционала ПФУ, который с октября 2022 года стал ответственным за выплату льгот и жилищных субсидий, а впоследствии и за их начисление, а также с передачей ему в начале 2023 года функций по социальному страхованию (ФССУ), прокомментировал Гетманцев.
Собственные доходы ПФУ на общеобязательное пенсионное страхование (ЕСВ и другие платежи) выросли на 14,7%, или на 59,5 млрд грн.
Трансферт из государственного бюджета — на 19,2%, или на 40,4 млрд грн.
План на 2023 год по собственным доходам ПФУ в части ЕСВ, распределенного на пенсионное страхование, перевыполнен на 1,6%, или 6,9 млрд грн.
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