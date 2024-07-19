Кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 250 000. Це найбільший показник з 2018 року
Кількість пенсіонерів в Україні за перші шість місяців 2024 року зменшилась на 250 000. Це найбільше скорочення з 2018 року, свідчать дані Пенсійного фонду. Водночас середня пенсія збільшилась на 8% та становила 5816 грн.
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Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалось 10,52 млн пенсіонерів, а до 1 липня це число зменшилося на 2,4% — до 10,26 млн осіб.
Для порівняння: за перше півріччя 2023 року було скорочення на 1,3% (на 136 000), за перше півріччя 2022-го – на 0,6% (65 700).
У 2018 році відбулося скорочення на 284 000 пенсіонерів, або 2,4%, як і зараз.
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