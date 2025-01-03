Кабмін встановив понижувальні коефіцієнти для високих спецпенсій на 2025 рік

Пенсії державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, якщо вони перевищують 23 610 грн, почнуть виплачувати не повністю

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів обмежив спеціальні пенсії, розмір яких перевищує 23 610 грн. Про це повідомляється в постанові №1 від 3 січня.

Цим документом встановлюється особливий порядок виплат для окремих категорій пенсіонерів (державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та інших).

Для таких високих пенсій вводяться понижувальні коефіцієнти до частини, що перевищує 10 прожиткових мінімумів:

→ 0,5 для суми між 10 і 11 прожитковими мінімумами;

→ 0,4 для суми між 11 і 13 прожитковими мінімумами;

→ 0,3 для суми між 13 і 17 прожитковими мінімумами;

→ 0,2 для суми між 17 і 21 прожитковими мінімумами;

→ 0,1 для суми, що перевищує 21 прожитковий мінімум.

Тобто перші 23 610 грн виплачуються повністю, а решта – частково.

Якщо, для прикладу, людина має спеціальну пенсію розміром у 25 мінімумів, то у 2025 році через застосування понижувальних коефіцієнтів вона отримуватиме не 59 025 грн, а 32 345 грн (менше на 45%).

Обмеження не застосовуються до учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил та осіб, які брали участь у захисті України від російської агресії, а також до пенсій членів сімей загиблих захисників.