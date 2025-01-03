Кабмін встановив понижувальні коефіцієнти для високих спецпенсій на 2025 рік
Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів обмежив спеціальні пенсії, розмір яких перевищує 23 610 грн. Про це повідомляється в постанові №1 від 3 січня.

Цим документом встановлюється особливий порядок виплат для окремих категорій пенсіонерів (державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та інших).

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Для таких високих пенсій вводяться понижувальні коефіцієнти до частини, що перевищує 10 прожиткових мінімумів:

→ 0,5 для суми між 10 і 11 прожитковими мінімумами;
→ 0,4 для суми між 11 і 13 прожитковими мінімумами;
→ 0,3 для суми між 13 і 17 прожитковими мінімумами;
→ 0,2 для суми між 17 і 21 прожитковими мінімумами;
→ 0,1 для суми, що перевищує 21 прожитковий мінімум.

Тобто перші 23 610 грн виплачуються повністю, а решта – частково.

Якщо, для прикладу, людина має спеціальну пенсію розміром у 25 мінімумів, то у 2025 році через застосування понижувальних коефіцієнтів вона отримуватиме не 59 025 грн, а 32 345 грн (менше на 45%).

Обмеження не застосовуються до учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил та осіб, які брали участь у захисті України від російської агресії, а також до пенсій членів сімей загиблих захисників.

  • Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалось 10,52 млн пенсіонерів, а до 1 липня це число зменшилося на 2,4% — до 10,26 млн осіб.
  • Водночас середня пенсія в Україні збільшилась на 8% і становила 5816 грн.
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