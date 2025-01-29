В Україні зросла частка пенсіонерів із пенсіями понад 10 000 грн

Фото: Liga.net

В Україні близько 1,25 млн пенсіонерів отримують пенсію понад 10 000 грн на місяць станом на 1 січня 2025 року. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

За рік частка пенсіонерів із найвищими пенсіями зросла з 10,9% до 12,2%. При цьому за минулий рік знизилася частка пенсіонерів з мінімальною пенсією до 3000 грн – з 29,7% до 25,9%, тобто на мінімальній пенсії в Україні 2,6 млн осіб.

Загалом в Україні 10,2 млн пенсіонерів. Розмір середньої пенсії – 5789 грн. Серед усіх пенсіонерів – 2,8 млн людей продовжують працювати. Розмір їхньої середньої пенсії – 6302 грн.

Джерело: ПФУ