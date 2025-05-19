Рейтинг "прозрачных" городов Украины: первые – Черновцы, последний – Конотоп
Программа "Transparent cities/Прозрачные города" (Transparency International Ukraine) обнародовала свежие данные о работе местных властей – так называемый рейтинг прозрачности городов. По результатам 2024 года статус "прозрачные" получили пять украинских городов – Черновцы, Винница, Луцк, Мукачево и Львов.
В целом аналитики оценили 100 муниципалитетов из 21 области Украины по 70 критериям.
Средний уровень прозрачности ста городов в 2024 году составил 41,6%. Самый высокий – у крупных городов – 59,1%, в средних – 41,7%, а малых – 33,2%.
Лидер рейтинга – Черновцы – получили 84,5 балла из 100 возможных благодаря существенному прогрессу – 27,1 процентных пунктов в год.
На втором месте оказалась Винница с 81 баллом, на третьем – Луцк (76 баллов).
В десятку лучших вошли семь областных центров и три других города. Кроме пяти прозрачных, это частично прозрачные Белая Церковь (69), Николаев (68), Кропивницкий (67,5), Дрогобыч (66) и Хмельницкий (64,5).
Из городов с населением до 50 000 только четыре смогли получить статус "частично прозрачный": Владимир (60,5 баллов), Покров (57 баллов), Вараш (55,5 баллов) и Славута (52 баллов).
В целом в новом рейтинге количество городов со статусом "частично прозрачные" существенно возросло – его получили 22 города против 10 в прошлом году.
Худшие результаты продемонстрировали Конотоп (11 баллов из 100 возможных), Могилев-Подольский (15,5) Золочев (16), Хуст (16,5), Белгород-Днестровский (17,5), Южное и Вишневое (по 19,5), Самар (21,5), Глухов и Измаил (по 22,5).
По сравнению с 2023 годом шесть городов опустились в низшую категорию: два потеряли статус "прозрачных" (Днепр и Дрогобыч) и еще четыре – статус "частично прозрачных" (Бердичев, Ковель, Одесса и Шостка).
По данным аналитиков, самые лучшие показатели города продемонстрировали в индикаторах, связанных с открытостью (43,6%), взаимодействием с общественностью (41,7%) и реагированием на вызовы войны (39,6%).
Хуже всего – с такими сферами, как услуги гражданам – 67% полных неисполнений, коммунальное имущество и земля – 61,1%, кадровая политика и добропорядочность – 60,3%.
Также аналитики исследовали данные за восемь лет оценок, что позволило разграничить реальное влияние и формальные признаки, выявить настоящие двигатели изменений и понять, как на прозрачность влияют системность работы, условия войны и адаптивность местного самоуправления.
"Один из выводов – существует умеренная связь между финансовой состоятельностью городов, количеством населения или регионом. В то же время вообще не замечена зависимость между уровнем прозрачности и количеством тревог. Наибольший уровень прозрачности городов зависит от политической воли руководства и системности, продолжительности усилий, прилагающихся, чтобы внедрять соответствующие механизмы", – сказано в исследовании.
- До войны Мариуполь был городом с самым прозрачным самоуправлением в Украине. В настоящее время оккупированный РФ город по результатам 2021 года возглавлял рейтинг прозрачности и подотчетности, составленный Transparency International Ukraine.
- По итогам 2022 года "прозрачными" были признаны три города – Днепр, Львов и Мукачево.
- В 2023 году одним из пяти городов Украины, имевших статус "прозрачного", был Тернополь. 8 мая программа "Transparent cities/Прозрачные города" сообщила, что исключила Тернополь из рейтинга из-за мошенничества.