Рейтинг "прозрачных" городов Украины: первые – Черновцы, последний – Конотоп

Фото: Черновицкий городской совет

Программа "Transparent cities/Прозрачные города" (Transparency International Ukraine) обнародовала свежие данные о работе местных властей – так называемый рейтинг прозрачности городов. По результатам 2024 года статус "прозрачные" получили пять украинских городов – Черновцы, Винница, Луцк, Мукачево и Львов.

В целом аналитики оценили 100 муниципалитетов из 21 области Украины по 70 критериям.

Средний уровень прозрачности ста городов в 2024 году составил 41,6%. Самый высокий – у крупных городов – 59,1%, в средних – 41,7%, а малых – 33,2%.

Лидер рейтинга – Черновцы – получили 84,5 балла из 100 возможных благодаря существенному прогрессу – 27,1 процентных пунктов в год.

На втором месте оказалась Винница с 81 баллом, на третьем – Луцк (76 баллов).

В десятку лучших вошли семь областных центров и три других города. Кроме пяти прозрачных, это частично прозрачные Белая Церковь (69), Николаев (68), Кропивницкий (67,5), Дрогобыч (66) и Хмельницкий (64,5).

Из городов с населением до 50 000 только четыре смогли получить статус "частично прозрачный": Владимир (60,5 баллов), Покров (57 баллов), Вараш (55,5 баллов) и Славута (52 баллов).

В целом в новом рейтинге количество городов со статусом "частично прозрачные" существенно возросло – его получили 22 города против 10 в прошлом году.

Худшие результаты продемонстрировали Конотоп (11 баллов из 100 возможных), Могилев-Подольский (15,5) Золочев (16), Хуст (16,5), Белгород-Днестровский (17,5), Южное и Вишневое (по 19,5), Самар (21,5), Глухов и Измаил (по 22,5).

По сравнению с 2023 годом шесть городов опустились в низшую категорию: два потеряли статус "прозрачных" (Днепр и Дрогобыч) и еще четыре – статус "частично прозрачных" (Бердичев, Ковель, Одесса и Шостка).

По данным аналитиков, самые лучшие показатели города продемонстрировали в индикаторах, связанных с открытостью (43,6%), взаимодействием с общественностью (41,7%) и реагированием на вызовы войны (39,6%).

Хуже всего – с такими сферами, как услуги гражданам – 67% полных неисполнений, коммунальное имущество и земля – 61,1%, кадровая политика и добропорядочность – 60,3%.

Также аналитики исследовали данные за восемь лет оценок, что позволило разграничить реальное влияние и формальные признаки, выявить настоящие двигатели изменений и понять, как на прозрачность влияют системность работы, условия войны и адаптивность местного самоуправления.

"Один из выводов – существует умеренная связь между финансовой состоятельностью городов, количеством населения или регионом. В то же время вообще не замечена зависимость между уровнем прозрачности и количеством тревог. Наибольший уровень прозрачности городов зависит от политической воли руководства и системности, продолжительности усилий, прилагающихся, чтобы внедрять соответствующие механизмы", – сказано в исследовании.