Системный дефицит. Почему Пенсионный фонд задержал выплату пенсий

Пенсионный Фонд на неделю сместил график июльских пенсий. Повторится ли это снова?

Реклама

Реклама Реклама

Пенсионный фонд решил текущую проблему задержки пенсий: по состоянию на вечер 25 июля июльские выплаты были профинансированы полностью, заявил глава ПФУ Алексей Зарудный. Ранее глава Госказначейства Татьяна Слюз отмечала, что ее ведомство дало Фонду ссуду для покрытия недостающих средств.

Выплаты затянулись почти на неделю. Задержка коснулась только пенсий, которые выплачиваются с 22 по 25 число каждого месяца. Укрпочта, уже получила финансирование, компания обещает закрыть последние платежи до 28 июля.

Проблемы возникли из-за “кассового разрыа”, возникшего из-за неравномерного поступления в бюджет доходов от Единого социального взноса, объясняют в Пенсионном фонде. Недостача ПФ в июле превысила 4 млрд грн.

В Госказначейсте и Минфине отмечают, что потребности ПФ на этот месяц были профинансированы полностью. Премьер Владимир Гройсман уже заявил о проведении внутреннего расследования по поводу ответственности руководства Пенсионного фонда за срыв выплат.

Но проблемы с наполнением бюджета, в этом году все же есть, отмечают опрошенные LIGA.net экономисты. Это значит, что июльская ситуация с пенсиями может повториться и в дальнейшем.

Пенсионная норма

Период финансирования пенсионных выплат ПФУ, как правило, проходит с 1 по 25 число каждого месяца. В июле ПФ выделил на это на 15% меньше средств, чем было в июне, рассказывает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив со ссылкой на данные портала E-data.

“Если проанализировать расходные операции Пенсионного фонда в пользу Ощадбанка, через который средства дальше поступают уполномоченным банкам и Укрпочте, видно, что объемы перечислений стали заметно меньше, чем месяцем ранее, – говорит Демкив. – Далеко не апокалипсис, но непростой период для Казначейства и Минфина”.

По данным Минфина, с начала года из бюджета Фонд получил 83,4 млрд грн, последний платеж от министерства поступил еще 12 июля – 2,5 млрд грн. С 1-го по 25-е июня 2018 года ПФУ перечислил под пенсии 29,18 млрд, грн, с 1-го по 25-е июля – 24,8 млрд. После 24-го числа сумма обслуживания июльских пенсий выросла до 27,1 млрд грн.

Деньги бюджета – не основная статья наполнения ПФУ. В этом году Фонд направит на выплату пенсий 345,8 млрд грн. Общие затраты бюджета на его поддержку составят 139,3 млрд грн. Еще 208,3 млрд – поступления от Единого социального взноса. В ПФУ отмечают, что проблемы с пенсиями в июле возникли из-за неравномерного поступления средств от этого налога.

Согласно данным Госказначейства, по состоянию на 25 июля соцвзнос сгененрировал 15,4 млрд грн поступлений. За семь месяцев поступления составили 123,2 млрд. В июле ЕСВ принес Фонду меньше денег, чем в июне, когда созвзнос дал 19,2 млрд грн. В апреле мае показатели были сопоставимыми: 14,2 и 15,3 млрд грн соответственно.

Новые дыры

Главное отличие июля от предыдущих месяцев – ПФУ не смог оперативно закрыть свои локальные потребности ресурсами Единого казначейского счета, отмечает ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций (IER) Александра Бетлий.

“Фонд с начала года регулярно пользуется ссудами Госказначейства. – рассказыает Бетлий. – Просто сейчас этого ресурса не хватило на то, чтобы закрыть 4-5 млрд грн, которые ему были нужны”.

Столь ощутимые разрывы в поступлениях ЕСВ могут свидетельствовать о массовой задержке зарплат в экономике, допускает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

“Зарплаты – это, собственно, источник ЕСВ, не будь задержек, не было бы и разрывов по налоговым платежам, – объясняет Гаврилечко. – Это говорит о том, что у бизнеса дела идут не так уж и хорошо”.

Проблемы с ЕСВ были неизбежными, считает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко. Ситуация с пенсиями – это первый заметный результат массового отъезда трудоспособного населения за границу, отмечает он.

“Сейчас ничего экстраординарного не произошло, все ожидаемо, – говорит Устенко. – Эмиграция одного работающего украинца на постоянные заработки автоматически означает минус год содержания одного пенсионера”.

В результате, полугодие Украина закончила с недофинансированным бюджетом, говорит Гаврилечко. Согласно июльским данным Госказначейства, показатель выполнения госбюджета с начала года составил 93,7%. В июне было 94,9%. Недопоступления за 7 месяцев – 33,3 млрд грн. Основную недостачу показывает Госфискальная служба - “минус” 17,3 млрд грн. Две трети этой суммы – недопоступления с таможни, что в ГФС объясняли привязкой к курсу доллара, который оказался в первом полугодии ниже показателя, на котором был сверстан госбюджет.

“Кроме того, нет поступлений от приватизации, нет заимствований, как внутренних, так и внешних, – добавляет Бетлий. – Плюс, возможно, в правительстве недооценили затраты на военные пенсии, которые повышали “задним числом”, потому что бюджет принимали в прошлом году, а пенсии повышали уже в этом”.

Пора привыкать

Если динамика наполнения бюджета не изменится, июльская задержка с пенсиями может повторяться и в дальнейшем, говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

“Сейчас все выглядит действительно как технический сбой, к которому в ПФУ не были готовы, – отмечает Ахтырко. – Но его проблемы более фундаментальны – он убыточен, а значит будет постоянно требовать финансирования из госбюджета”.

С возрастанием долговой и “политической” нагрузки на бюджет срывы соцвыплат будут случаться все чаще, считает Устенко из Фонда Блейзера. “Это критическая ситуация, но пока в “тестовом режиме” – вероятность, что она поворится очень высокая, – говорит он. – И дело даже не в выборах или госдолге, гораздо важнее, что люди уезжают, экономика не растет. Поддерживать ПФ нечем”.

Фактор выборов может успокоить ситуацию – правительство сделает все, чтобы больше не провоцировать откровенное недовольство потенциального избирателя, допускает член общественного совета при Минфине Тарас Козак.

“Если бы такое случилось, скажем, в прошлом году, то скорее всего, пенсионную реформу проводили бы по-другому, – рассказывает Козак. – Учитывая, что денег у нас мало, можно было пойти путем Грузии, которая ликвидировала свой ПФ и пенсии выплачивала напрямую из бюджета”.

В краткосрочной перспективе правительство уже осенью может инициировать изменения в бюджет с увеличением финансирования ПФУ, говорит Бетлий из IER.

“Если проблемы сохранятся, выхода не будет, – отмечает она. – Придется менять бюджет и перераспределять расходы на другие цели в пользу Пенсионного фонда”.