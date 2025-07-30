Правительство официально утвердило Дія.Картку: все соцвыплаты будут поступать на один счет

Вместо нескольких разных счетов украинцы будут получать пенсии, помощь ВПЛ, выплаты по безработице и другие виды госпомощи на одну карту

Фото: Михаил Федоров/Telegram

Кабинет министров на заседании 30 июля утвердил Дія.Картку – цифровой банковский продукт, который станет единой точкой получения всех государственных выплат. Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Ее инициатива развивает концепцию, представленную еще в 2024 году министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, который объявлял запуск карты вместе с рядом банков. Новый продукт должен объединить все типы социальной помощи в один удобный инструмент.

"Введение Дія.Картки позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство – инструмент для контроля целевого использования средств", – отметила Свириденко.

По ее словам, это особенно важно для запуска таких инициатив, как єМалятко, єКнига, Ветеранский спорт и вскоре Пакунок школяра, которые имеют четкое назначение ассигнований.

"Также украинцы смогут получать выплаты на Дію.Картку военных облигаций, пособия по безработице, поддержки внутренне перемещенных лиц, выплат пенсий и денежной помощи", – сообщила премьер.