Уряд офіційно затвердив Дія.Картку: усі соцвиплати надходитимуть на один рахунок

Замість кількох різних рахунків українці отримуватимуть пенсії, допомогу ВПО, виплати по безробіттю та інші види державної допомоги на одну картку

Фото: Михайло Федоров/Telegram

Кабінет міністрів на засіданні 30 липня затвердив Дія.Картку – цифровий банківський продукт, який стане єдиною точкою отримання всіх державних виплат. Про це повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Її ініціатива розвиває концепцію, представлену ще у 2024 році міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, який оголошував запуск картки разом із низкою банків. Новий продукт має об'єднати всі типи соціальної допомоги в один зручний інструмент.

"Запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава – інструмент для контролю цільового використання коштів", – наголосила Свириденко.

За її словами, це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та невдовзі Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань.

"Також українці зможуть отримувати виплати на Дію.Картку військових облігацій, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплат пенсій та грошової допомоги", – повідомила прем’єрка.