Уряд офіційно затвердив Дія.Картку: усі соцвиплати надходитимуть на один рахунок
Кабінет міністрів на засіданні 30 липня затвердив Дія.Картку – цифровий банківський продукт, який стане єдиною точкою отримання всіх державних виплат. Про це повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
Її ініціатива розвиває концепцію, представлену ще у 2024 році міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, який оголошував запуск картки разом із низкою банків. Новий продукт має об'єднати всі типи соціальної допомоги в один зручний інструмент.
"Запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава – інструмент для контролю цільового використання коштів", – наголосила Свириденко.
За її словами, це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та невдовзі Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань.
"Також українці зможуть отримувати виплати на Дію.Картку військових облігацій, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплат пенсій та грошової допомоги", – повідомила прем’єрка.
- Держава планує підтримувати родини з дітьми на суму понад 1 млн грн аж до 18-річчя дитини.
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