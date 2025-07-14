Підвищення виплат на дітей: держава виплачуватиме понад 1 млн грн до повноліття

Держава планує підтримувати родини з дітьми на суму понад 1 млн грн аж до 18-річчя дитини

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Загальний обсяг держпідтримки на одну родину з дитиною від народження до досягнення 18 років становитиме не менше 1,08 млн грн при поточних цінах. Це охоплює прямі грошові виплати, компенсації, фінансування соціальних і медичних послуг, які держава надає "на руки" або оплачує напряму закладам, повідомили у Мінсоцполітики, коментуючи урядовий законопроєкт про підвищення виплат при народженні дитини.

"Законопроєкт покликаний створити умови для зростання народжуваності та гармонійного поєднання батьківства з професійною діяльністю. Він передбачає безперервну державну підтримку родин – від моменту планування батьківства й аж до самостійності дитини – у медичній, соціальній та освітній сферах", – повідомили у відомстві.

Допологова підтримка

До народження дитини родина може розраховувати на низку безоплатних медичних послуг і грошову підтримку. Зокрема, держава покриває вартість лікування безпліддя за допомогою репродуктивних технологій (84 900 грн), ведення вагітності в амбулаторних умовах (922 грн), а також витрати на медичні послуги упродовж останніх двох місяців перед пологами.

У цей період застраховані жінки отримують допомогу у розмірі 100% середньої зарплати, незастраховані – 7000 грн щомісячно.

Післяпологова підтримка

Одразу після пологів надаються: одноразова виплата при народженні або всиновленні (50 000 грн) і "Пакунок малюка" – набір необхідних речей вартістю 7689 грн. Вартість пологів (19 700 грн), неонатального скринінгу (1114 грн), медичної допомоги новонародженому (42 200 грн), а також реабілітації немовлят (10 800 грн) повністю покриває держава.

Упродовж перших двох місяців після пологів застраховані особи мають право на продовження виплат у розмірі 100% середньої зарплати жінки. Незастраховані можуть розраховувати на 7000 грн щомісячно.

Протягом першого року життя дитини держава виплачує по 7000 грн на місяць на догляд (з 3 до 12 місяця). Крім того, може продовжуватися сплата ЄСВ – до досягнення дитиною трирічного віку або моменту виходу матері на роботу.

Дошкільна підтримка (1–6 років)

Для дітей від 1 до 3 років передбачене безоплатне медичне обслуговування – від 1055 до 2081 грн залежно від послуг. Також покриваються амбулаторна допомога – стаціонарна й хірургічна допомога дітям. За програмою "єЯсла" батьки отримуватимуть 8000 грн на місяць для оплати послуг няні або приватного садочка, за умови відсутності місця у державному і за умови, що мама повернулась на роботу або працевлаштувалася.

Також законопроєктом передбачається видання 500 000 грн на 30 грантів для відкриття ясел.

Підтримка під час навчання у школі

Родини отримують одноразову виплату 5000 грн ("Пакунок школяра") на придбання речей для першого класу. Безоплатними є групи продовженого дня (до 19:00) та харчування – для всіх учнів 1–4 класів, а також для дітей з соціально вразливих категорій і тих, які проживають у прифронтових регіонах.

Підтримка студентів профтехів і коледжів

Передбачено оновлення інфраструктури: 100 млн грн на ремонт гуртожитків. Окрім того, держава покриває вакцинацію дівчат 12-13 років від ВПЛ, медичне обслуговування учнів через шкільних медсестер. Також передбачені державні гранти на здобуття вищої освіти.

Також пропонуються додаткові інструменти підтримки для родин, які виховують дитину з інвалідністю. Окрім загальнодоступних виплат і послуг, для них передбачено:

надання послуги раннього втручання;

допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" у підвищеному розмірі (до 16 000 грн);

соціальна послуга з комплексного розвитку й догляду дітей з інвалідністю;

послуги асистента дитини або соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання;

реабілітаційні заходи тощо.

Підвищення виплат на дітей. Інфографіка: Мінсоцполітики

187 387 дітей народилося в Україні у 2023 році. Це на 32% менше, ніж у 2021 році. 2024 року в Україні народилося лише 176 000 дітей, водночас померло майже 500 000 людей. Демографічна ситуація стрімко погіршується.