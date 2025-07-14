Повышение выплат на детей: государство будет давать более 1 млн грн до совершеннолетия

Государство планирует поддерживать семьи с детьми на сумму более 1 млн грн вплоть до 18-летия ребенка

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Общий объем господдержки на одну семью с ребенком от рождения до достижения 18 лет составит не менее 1,08 млн грн при текущих ценах. Это включает прямые денежные выплаты, компенсации, финансирование социальных и медицинских услуг, которые государство предоставляет "на руки" или оплачивает напрямую заведениям, сообщили в Минсоцполитики, комментируя правительственный законопроект о повышении выплат при рождении ребенка.

"Законопроект призван создать условия для роста рождаемости и гармоничного сочетания отцовства с профессиональной деятельностью. Он предусматривает непрерывную государственную поддержку семей – от момента планирования отцовства и до самостоятельности ребенка – в медицинской, социальной и образовательной сферах", – сообщили в ведомстве.

Дородовая поддержка

До рождения ребенка семья может рассчитывать на ряд бесплатных медицинских услуг и денежную поддержку. В частности, государство покрывает стоимость лечения бесплодия с помощью репродуктивных технологий (84 900 грн), ведение беременности в амбулаторных условиях (922 грн), а также расходы на медицинские услуги в течение последних двух месяцев перед родами.

В этот период застрахованные женщины получают помощь в размере 100% средней зарплаты, незастрахованные – 7000 грн ежемесячно.

Послеродовая поддержка

Сразу после родов предоставляются: единовременная выплата при рождении или усыновлении (50 000 грн) и "Пакет малыша" – набор необходимых вещей стоимостью 7689 грн. Стоимость родов (19 700 грн), неонатального скрининга (1114 грн), медицинской помощи новорожденному (42 200 грн), а также реабилитации младенцев (10 800 грн) полностью покрывает государство.

В течение первых двух месяцев после родов застрахованные лица получают право на продолжение выплат в размере 100% средней зарплаты женщины. Незастрахованные могут рассчитывать на 7000 грн ежемесячно.

В течение первого года жизни ребенка государство выплачивает по 7000 грн в месяц на уход (с 3 до 12 месяца). Кроме того, может продолжаться уплата ЕСВ – до достижения ребенком трехлетнего возраста или момента выхода матери на работу.

Дошкольная поддержка (1-6 лет)

Для детей от 1 до 3 лет предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание – от 1055 до 2081 грн в зависимости от услуг. Также покрываются амбулаторная помощь – стационарная и хирургическая помощь детям. По программе "еЯсла" родители будут получать по 8000 грн в месяц для оплаты услуг няни или частного садика, при условии отсутствия места в государственном и при условии, что мама вернулась на работу или трудоустроилась.

Также законопроектом предусматривается предоставление 500 000 грн на 30 грантов для открытия яслей.

Поддержка во время обучения в школе

Семьи получают единовременную выплату 5000 грн ("Пакет школьника") на приобретение вещей для первого класса. Бесплатными являются группы продленного дня (до 19:00) и питание – для всех учеников 1-4 классов, а также для детей из социально уязвимых категорий и проживающих в прифронтовых регионах.

Поддержка студентов профтехов и колледжей

Предусмотрено обновление инфраструктуры: 100 млн грн на ремонт общежитий. Кроме того, государство покрывает вакцинацию девушек 12-13 лет от ВПЧ, медицинское обслуживание учащихся через школьных медсестер. Также предусмотрены государственные гранты на получение высшего образования.

Также предлагаются дополнительные инструменты поддержки для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью. Кроме общедоступных выплат и услуг, для них предусмотрено:

предоставление услуги раннего вмешательства;

помощь по уходу за ребенком "еЯсла" в повышенном размере (до 16 000 грн);

социальная услуга по комплексному развитию и уходу за детьми с инвалидностью;

услуги ассистента ребенка или социальная услуга сопровождения во время инклюзивного обучения;

реабилитационные мероприятия и т.д.

Повышение выплат на детей. Инфографика: Минсоцполитики

187 387 детей родилось в Украине в 2023 году. Это на 32% меньше, чем в 2021 году. В 2024 году в Украине родилось лишь 176 000 детей, в то же время умерло почти 500 000 человек. Демографическая ситуация стремительно ухудшается.