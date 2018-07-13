В ожидании транша. Почему НБУ снова повысил учетную ставку

В Нацбанке опасаются, что вторая половина года будет тяжелой для Украины без помощи МВФ

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После четырех месяцев стабильности НБУ снова ужесточил свою монетарную политику, повысив учетную ставку до 17,5%.

Регулятор признал, что ему не удалось направить инфляционные ожидания бизнеса и населения в нужное русло. По словам главы НБУ Якова Смолия, они по-прежнему заметно превышают целевые показатели Нацбанка.

В конце мая, когда НБУ во второй раз подряд решил не менять ставку, риторика центробанка была более оптимистичной: регулятор отмечал совпадение своих прогнозов с инфляционными ожиданиями и считал условия достаточно жесткими для замедления роста цен.

Сейчас НБУ уже не рассчитывает, что инфляция достигнет целевого коридора в 5±1% в середине 2019 года, ориентируясь теперь только на четвертый квартал.

«Мы ожидаем, что влияние проинфляционных факторов усилится, – отметил во время брифинга Смолий. – Замедление инфляции в мае-июне будет нивелировано во втором полугодии».

Тем не менее, прогноз инфляции на конец 2018 года регулятор оставил прежним: 8,9%. В 2019-м Нацбанк надеется на замедление индекса потребительских цен до 5,8%.

LIGA.net записала ключевые тезисы руководства НБУ и первую реакцию рынка.

Инфляция замедлилась, но ненадолго

В июне инфляция замедлилась до 9,9% в годовом выражении против 13,1% в апреле. Базовая инфляция остается высокой – 9%, что говорит о сохранении фундаментального давления на цены, отмечают в Нацбанке.

Одна из причин – рост внутреннего спроса. Этому не в последнюю очередь способствует трудовая миграция: в этом году украинцы перечислят из-за границы $11,6 млрд, в следующем – 12,2 млрд, говорит замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

«Мы давно подчеркивали, что в этом есть и негативная сторона: миграция сильно влияет на внутренний рынок труда и соответственно зарплаты, – отмечает Сологуб. – Поэтому мы видим в миграционных процессах, в том числе и один из ключевых инфляционных рисков».

По данным НБУ, размер средней номинальной зарплаты в мае этого года на 28% превышал аналогичный показатель мая 2017-го. За первые пять месяцев 2018-го в Украину поступило $4,5 млрд денежных переводов.

Тарифы вырастут на 40% за два года

Еще один источник рисков дополнительного роста цен во втором полугодии – увеличение административно-регулируемых цен, отмечает Смолий.

«Увеличение цен на газ на внутреннем рынке ближе к цене импортного паритета ожидается в конце года, – говорит глава НБУ. – Этот фактор будет влиять на инфляцию и в течение первых трех кварталов следующего года, что не позволит достичь целевого диапазона раньше четвертого квартала 2019-го».

В 2018 году стоимость коммунальных услуг для населения вырастет на 25%, в следующем – еще на 15%, что соответствует текущему разрыву между внутренними и внешними ценами на газ. В показатель индекса потребительских цен удорожание тарифов добавит 0,9 п.п., уточняет Сологуб.

Ростом ВВП придется пожертвовать

НБУ сохранил прогноз роста экономики в 2018 году (3,4%), но ухудшил ожидания в 2019-м. Новый прогноз – 2,5% против 2,9%, согласно апрельскому прогнозу из Инфляционного отчета Нацбанка.

Как и в апреле, НБУ объясняет это тем, что эффект для ВВП от повышения соцстандартов исчерпает себя уже в следующем году. Сейчас к этому фактору добавляется более жесткая монетарная политика НБУ в виде учетной ставки 17,5%, отмечает Смолий.

«Дефицит внешней торговли сохранится и даже расширится, поскольку значительная часть внутреннего потребительского спроса и инвестиций в основной капитал будет удовлетворяться за счет импорта, – говорит глава НБУ. – Основным драйвером экономического роста в среднесрочной перспективе останется частное потребление».

В 2020 году реальный рост экономики составит 2,9%, прогнозируют в Нацбанке.

Сохранить стабильность без МВФ почти невозможно

Нацбанк продолжает базировать все свои прогнозы на допущении, что до конца этого года Украина получит транш МВФ на $2 млрд плюс кредиты ЕС ($1 млрд) и Всемирного банка.

«Это позволит к концу года увеличить резервы до $20,7 млрд, – рассказывает Смолий. – в течение следующих двух лет из-за пиковых выплат по внешнему госдолгу платежный баланс будет сведен с дефицитом, а международные резервы снизятся примерно до $20 млрд».

В Нацбанке подчеркивают: если правительство продолжит медлить с переговорами по возобновлению текущей программы с МВФ, Украина рискует остаться вообще без финансирования Фонда. Действующая программа завершается в марте 2019 года.

Альтернативных источников заемных денег немного: Нацбанк ухудшил ожидания относительно размещения Минфином еврооблигаций в этом году с $2,5 млрд до 1,5 млрд, говорит Сологуб.

«Это одна из причин, почему мы пересмотрели наш прогноз по объему ЗВР, – отмечает Сологуб. – Это следствие общей ситуации в мире: привлекать средства инвесторов на развивающихся рынках стало намного сложнее».

По словам Смолия, миссия МВФ приедет в Украину только после того, как правительство выполнит условия Фонда: запуск Антикоррупционного суда и повышение цен на газ для населения.

12 июля Рада одобрила принципиальную для МВФ поправку в закон об Антикорсуде. В правительстве по-прежнему не поддерживают идею резкого повышения цен на газ для населения, заявлял 6 июля премьер Владимир Гройсман.

Реакция рынка: НБУ намекает на тяжелую осень

Повышением ставки на 0,5 п.п. Нацбанк пытается дать предварительный сигнал не столько рынку, сколько правительству: без прогресса с МВФ пережить осень без экономических потрясений будет трудно, считает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

«Это такой себе план «Б» от Нацбанка: без сотрудничества с Фондом придется жить в условиях высоких ставок, чтобы сделать гривневые инструменты более привлекательными и тем самым избежать оттока валюты, – говорит Демкив. – В этом случае вряд ли стоит рассчитывать на отмену валютных ограничений, скорее наоборот».

Заимствования на внешних рынках капитала сейчас обойдутся Украине примерно в 9% годовых (в сентябре прошлого года Минфин разместил 15-летние бумаги под 7,375%), уточняет Демкив.

По словам начальника управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрия Гриненко, часть рынка не ожидала повышения ставки из-за неплохих данных по темпам замедления инфляции в июне.

«Я не ожидал повышения, но, очевидно, НБУ пытается сыграть на опережение, компенсировав ставкой подорожание тарифов на комуслуги и двукратный рост стоимости проезда в транспорте», – поясняет Гриненко.

Повышение ставки было предсказуемым, поскольку на прошлых брифингах регулятор подчеркивал, что будет ужесточать политику в случае, если не получит к июльскому пересмотру ставки четких сигналов о согласовании транша МВФ отмечает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

«На все про все остается две недели: в августе МВФ идет на каникулы, а дальше начинается бюджетный процесс – под старые показатели транш Украине никто не даст, – говорит Ахтырко. – Договариваться нужно либо сейчас, либо ждать уже 2020 года. Так что фактически НБУ дает сигнал правительству, что нужно готовиться к сложным временам».

Сергей Шевчук