Валютный рынок в огне. Что случилось с гривней и что будет дальше

За август национальная валюта потеряла 5%. Каким будет сентябрь?

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Валютный межбанк в пятницу, 31 августа, закрылся котировками 28,2/28,24 грн/$. Это значит, что за месяц доллар вырос в цене на 1,4 грн, евро - на 1,5 грн. Только за последнюю неделю гривня девальвировала к доллару на 40 копеек.

Украинская валюта стала очередной «жертвой» оттока капитала с развивающихся рынков, говорят опрошенные LIGA.net аналитики. Этим же девальвацию объясняют и в НБУ.

Удерживать курс от падения регулятор не собирается, заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий. При этом только в августе НБУ продал из резервов $0,5 млрд, что сбивало рост котировок, хотя и не повлияло на общий тренд девальвации гривни.

Дополнительные факторы давления на курс, спровоцировавшие девальвацию именно сейчас, – крупные суммы возмещения НДС в конце августа и начало периода закупок энергоносителей, отмечают финансисты. Впервые в качестве виновника девальвации НБУ указал и на теневой агросектор.

Валютная выручка аграриев от продажи урожая может позволить гривне уже в середине сентября частично отыграть позиции, но девальвация все же неизбежна говорят собеседники LIGA.net. Консенсус-прогноз курса на конец сентября - 28,3 грн/$.

Жертва обстоятельств

Падение гривни означает, что волна девальваций "слабых" валют докатилась и до Украины: до этого пострадали денежные единицы России, Турции, Казахстана, Мексики, Аргентины, Бразилии, Индии и ЮАР, рассказывает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Гривня не могла долго сопротивляться глобальному тренду, добавляет начальник управления дилинговых операций банка Пивденный Олег Ропяк.

"Иностранные инвесторы бегут одновременно из всех таких валют, не делая между ними больших различий, – поясняет Иосуб. – Иная ситуация возможна только в странах с фиксированными курсами или на полностью закрытых от иностранных инвесторов рынках".

Августовское потрясение частично отобразило новый виток такой "паники"”: глобальные инвесторы не сомневаются, что на заседании 26 сентября Федрезерв США повысит учетную ставку до диапазона 2,0-2,25%, рассказывает руководитель аналитического подразделения ICU Александр Вальчишен.

Для инвесторов это означает удорожание ресурса, который они ранее могли направить на покупку активов на развивающихся рынках, поясняет Вальчишен. В ближайшее время ставку также, вероятно, повысит Банк Англии, также растут доходности облигаций правительства Японии, уточняет член исполкома Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран.

На гривню повлияли и недавние девальвации в России и Турции, куда Украина экспортирует около 20% всей своей продукции, отмечает директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

"Еще одна внешняя причина девальвации – рост дефицита торгового баланса, – говорит Куринной. – Стоимость энергоносителей, которые Украина импортирует, растет быстрее, чем цены на основные статьи нашего экспорта – продукцию АПК и металлургии".

Теневой эффект

Ситуация в мире повлияла на поведение внутренних игроков: компании, банки и физлица начали массово скупать доллар, говорит Ропяк из Банка Пивденный. Усилили давление на гривню выплаты дивидендов "дочками" нерезидентов (свыше $300 млн с начала июля) и крупное возмещение НДС экспортерам (6,9 млрд грн только за три последних дня августа), уточняет начальник продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль.

На рынке были все условия и для спекулятивного роста котировок: остатки на корсчетах банков в течение месяца оставались высокими 38 – 59 млрд грн, отмечает Куринной из банка Кредит Днепр. Спекулировали и сами банки – часть из них воспользовалась повышенным нормативом валютной позиции в 5%, что на фоне высоких девальвационных ожиданий позволяло им выгодно "заходить" в валюту, добавляет старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

Одним из виновников преждевременной девальвации был теневой агросектор, из-за которого вырос спрос на валюту на наличном рынке, о чем еще в июле заявлял НБУ. По словам Чурия, с наличными работает около 20-30% аграриев.

Аналитики согласны с этим только отчасти. В конце августа действительно были периоды, когда курсообразование фактически происходило на черном рынке, говорит Шапран из УОФА. С другой стороны, серый рынок существовал всегда, поэтому считать его фактором девальвации именно в этом году, не очень корректно, считает Иосуб из Альпари.

"Серый рынок гораздо шире: многие импортеры, например, закупались из-за неопределенности с поставками и ценами в силу торговых ограничений, – указывает Шевчишин. – Если говорить о фермерских хозяйствах, лишь немногие занимаются экспортом напрямую, большая их часть работает через посредников".

НБУ не паникует, но тратится

Нацбанк пока не видит оснований для удержания курса гривни любой ценой, отмечает замглавы регулятора Чурий. "У нас очень ограниченные резервы, поэтому все, что мы можем – смягчать чрезмерные колебания", – говорит чиновник.

НБУ действительно был активным участником валютного рынка в августе: за месяц регулятор продал на межбанке около $500 млн или 2,8% ЗВР – это месячный рекорд с начала года, рассказывает Куринной из банка Кредит Днепр.

"НБУ не сжигает ЗВР, а ведет себя корректно, сбивая чрезмерные колебания и обеспечивая небольшую, но плавную девальвацию, – считает Шапран. – Но внешняя экономическая и внутренняя политическая конъюнктура неблагоприятна, поэтому растрата резервов сейчас даст скорее нулевой эффект".

Шапран предлагает Нацбанку пойти другим путем и на время частично свернуть валютную либерализацию. "Нужно увеличить норматив обязательной продажи валютной выручки до 75% (сейчас 50% - Ред.)", - считает он.

По мнению Шапрана, Украина не располагает условиями для либерализации: у НБУ нет достаточных резервов, политический ландшафт нестабилен. Нацбанк пока не соглашается с такой риторикой. "Мы будем вводить новые ограничения только когда ситуация будет крайне неблагоприятной, – говорит Чурий. – Например, если сильно упадут цены на наш экспорт".

30 грн/$ в ноябре?

В сентябре в страну начнет заходить валютная выручка аграриев, что может отчасти укрепить курс гривни, говорит Крохмаль из ОТП Банка. По данным начальника управления казначейства Форвард Банка Наталии Шишацкой, урожай зерновых в этом году не оправдал ожиданий. Тем не менее, продажи экспортного продовольствия останутся на прежнем уровне, ожидает директор департамента рыночных исследований IBI-Rating Виктор Шулик.

"Наряду с этим следует учитывать, что в активный сезон войдут и импортеры, а НБУ будет будет использовать каждую возможность для пополнения резервов, – отмечает Крохмаль. – Поэтому на сильное снижение котировок рассчитывать не приходится".

Смягчить давление на курс со стороны глобальных трендов может риторика руководства США, которое в последнее время заявляло о вреде сильного доллара местной экономике, говорит Вальчишен из ICU. Также на ситуацию может позитивно повлиять решение Нацбанка о втором подряд повышении учетной ставки, которое объявят 6 сентября, добавляет Ропяк из банка Пивденный.

В ОТП Банке ориентируются на широкий курсовой диапазон в 27 – 28,8 грн/$ в сентябре. Куринной из банка Кредит Днепр прогнозирует 27,5 – 28,5 при условии отсутствия политических и экономических шоков. Ропяк из банка Пивденный считает реалистичным диапазон 28 – 29 грн/$. Иосуб из Альпари ориентируется на 29 грн/$ к концу сентября, Шевчишин из Forex Club – на стабилизацию курса в диапазоне 27,75-28,5 грн/$. Шулик опасается, что к ноябрю доллар может впервые с 2015 года пробить отметку в 30 грн.