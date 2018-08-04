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Северная Корея не свернула ядерную программу - отчет ООН
04.08.2018, 11:45

20% НДС: Путин подписал закон

20% НДС: Путин подписал закон

Президент страны-агрессора одобрил повышение налога на добавленную стоимость до 20%

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. Это следует из сообщения на официальном портале правовой информации РФ.

"Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации... следующие изменения: в) в пункте 3 слова "18 процентов" заменить словами "20 процентов", - гласит текст закона.

В России подсчитали, что повышение налога должно дать бюджету дополнительно 600 млрд рублей в год.

Законопроект о повышении НДС Госдума одобрила в третьем чтении 24 июля.

Ранее сегодня сообщалось, что Путин подписал законопроект о создании в России офшоров.

1 августа стало известно, что в РФ отложили строительтство самой дорогой автотрассы, точнее, реконструкцию автомобильной дороги Джубга-Сочи.

Проектом интересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга.

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Теги: Россия, владимир путин, налогообложение, НДС
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