20% НДС: Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. Это следует из сообщения на официальном портале правовой информации РФ.
"Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации... следующие изменения: в) в пункте 3 слова "18 процентов" заменить словами "20 процентов", - гласит текст закона.
В России подсчитали, что повышение налога должно дать бюджету дополнительно 600 млрд рублей в год.
Законопроект о повышении НДС Госдума одобрила в третьем чтении 24 июля.
Ранее сегодня сообщалось, что Путин подписал законопроект о создании в России офшоров.
1 августа стало известно, что в РФ отложили строительтство самой дорогой автотрассы, точнее, реконструкцию автомобильной дороги Джубга-Сочи.
Проектом интересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга.
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