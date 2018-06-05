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05.06.2018, 17:47

Состояние Ахметова увеличилось на четверть - СМИ

Состояние Ахметова увеличилось на четверть - СМИ

Ахметов - единственный украинец в мировом рейтинге миллиардеров от Bloomberg

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял 282 место в мировом рейтинге миллиардеров, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, капитал Ахметова за последний год вырос на $1,3 млрд, поднявшись до $6,01 млрд.

Он единственный украинец в рейтинге Bloomberg.

Рейтинг возглавил основатель онлайн-рителейра Amazon.com Джефф Безос. Его капитал оценивается в $138 млрд.

В первую также пятерку вошли Билл Гейтс с капиталом в $93,8 млрд; Уоррен Баффет - $82,5 млрд; Марк Цукерберг - $ 78,7 млрд и Бернард Арно - $ 77,7 млрд.

Ранее Ахметов в этом рейтинге занимал 393 место.

Согласно исследованию Bloomberg, Украина на деньги Ахметова может функционировать в течение 36 дней.

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Теги: ринат ахметов, капитал, джефф безос, рейтинг миллиардеров
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