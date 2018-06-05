Состояние Ахметова увеличилось на четверть - СМИ

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял 282 место в мировом рейтинге миллиардеров, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, капитал Ахметова за последний год вырос на $1,3 млрд, поднявшись до $6,01 млрд.
Он единственный украинец в рейтинге Bloomberg.
Рейтинг возглавил основатель онлайн-рителейра Amazon.com Джефф Безос. Его капитал оценивается в $138 млрд.
В первую также пятерку вошли Билл Гейтс с капиталом в $93,8 млрд; Уоррен Баффет - $82,5 млрд; Марк Цукерберг - $ 78,7 млрд и Бернард Арно - $ 77,7 млрд.
Ранее Ахметов в этом рейтинге занимал 393 место.
Согласно исследованию Bloomberg, Украина на деньги Ахметова может функционировать в течение 36 дней.
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