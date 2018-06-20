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20.06.2018, 16:34

Активы ФГВФЛ выросли до 15 млрд грн

Активы ФГВФЛ выросли до 15 млрд грн

Членские взносы составили 1,767 млрд

На 1 июня 2018 года общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом гарантирования вкладов физлиц, составляет 15,106 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ. 

Так, поступления в ФГВФЛ от регулярного сбора с 83х банков-участников за январь-май составили 1,767 миллиарда гривен.

Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются на 1 июня составила 88,193 миллиарда гривен.

Сообщалось, что ФГВФЛ продал активы лопнувших банков на 303 млн грн

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Теги: фгвфл, банкротство
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