Активы ФГВФЛ выросли до 15 млрд грн

Членские взносы составили 1,767 млрд

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На 1 июня 2018 года общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом гарантирования вкладов физлиц, составляет 15,106 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Так, поступления в ФГВФЛ от регулярного сбора с 83х банков-участников за январь-май составили 1,767 миллиарда гривен.

Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются на 1 июня составила 88,193 миллиарда гривен.

Сообщалось, что ФГВФЛ продал активы лопнувших банков на 303 млн грн