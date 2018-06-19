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19.06.2018, 15:35

Альфа-Банк начал переговоры с нардепом по долгам в 340 млн грн

Альфа-Банк начал переговоры с нардепом по долгам в 340 млн грн

Народный депутат от БПП Иван Винник задолжал Альфа-Банку за кредит, взятый в 2014 году

Альфа-Банк вступил в переговоры по проблемной кредитной задолженности с депутатом Иваном Винником от Блока Петра Порошенко и ожидает положительного разрешения этого спора в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Finclub со ссылкой на президента банка Александра Луканова.

"Думаю, что мы в ближайшие месяцы объявим (о договоренностях – Ред.). Мы сейчас позитивно смотрим на вероятность разрешения этой истории", - рассказал он.

Напомним, в марте 2014 года суд в Херсонской области выдал решение о взыскании с Винника и Станислава Ткачука солидарно сумму в размере 335,4 млн грн, основной долг которой составляет 321,4 млн грн, остальное - проценты и пеня. Эта задолженность образовалась, поскольку Винник и Ткачук в 2008 году поручились за кредит ООО Завод строительных материалов № 1 в Альфа Банке.

Также у Винника есть задолженность в размере 35,6 млн грн перед ПриватБанком, о которой нардеп в своей электронной декларации не сообщил. "Этот долг касается банковского кредита ООО Глобал Концентрат, поручителем по которому также был Винник. В 2013 году суд признал требования ПриватБанка на 22,5 млн грн.

Осенью 2016 года Ивану Виннику запретили выезжать из Украины в связи с долгом в более 370 млн грн перед Альфа-Банком и ПриватБанком. Но позже депутат заявлял об отмене этого ограничения судом.

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Теги: ПриватБанк, альфа-банк
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