Без МВФ расходы бюджета придется урезать на $4 млрд - Данилюк

Глава Минфина рассказал, к чему приведет прекращение сотрудничества с ключевым кредитором

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Прекращение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) автоматически означает урезание расходов госбюджета как минимум на $4 млрд. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

"Если мы прекращаем сотрудничество с МВФ - это автоматически означает секвестр. Секвестр на сумму минимум $4 млрд", - сказал министр.

Данилюк подчеркнул, что в настоящее время украинские политики "ринулись" на выборы, но государственные финансы должны быть независимы от политических процессов. При этом, как отметил министр, госбюджет на текущий год предполагает получение траншей МВФ и доступ к внешним рынкам заимствований.

"Ключевое условие по программе с МВФ - принятие закона об антикоррупционном суде - не выполнено", - добавил он.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.

Для продолжения сотрудничества с МВФ Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда, а правительство - привести цены на газ к рыночным.

Верховная Рада 1 марта приняла президентский законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) в первом чтении.