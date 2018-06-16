Безработица в мае осталась на апрельском уровне - 1,2%

Количество безработных в Украине в мае уменьшилось на 3,3%, или на 10,8 тыс. - до 316 тысяч человек. При этом процент безработных к трудоспособным гражданам в мае не изменился (по сравнению с апрелем) и составил 1,2%, сообщает Государственная служба статистики.
Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.
Количество вакансий в мае составило 86,2 тыс., или четыре человека на одну вакансию. Средний размер пособия на одного безработного составил 2,43 тыс. грн.
В апреле количество безработных уменьшилось на 10,9%, или на 40,1 тыс. - до 326,8 тыс. человек, уровень безработицы снизился на 0,2 п.п.
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