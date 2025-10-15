Нацкомиссия выступила против переименования копейки: затратно и нет практической пользы

Фото: Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выступила против принятия законопроекта №14093, которым предлагается переименовать разменную монету "копейка" на "шаг". Об этом она сообщила по итогам заседания, состоявшееся во вторник, 14 октября.

Она считает, что это не будет иметь практической пользы и потребует финансовых затрат со стороны эмитентов.

"Возникнет необходимость переоформления эмитентами ценных бумаг глобальных сертификатов и свидетельств о выпусках ценных бумаг, в которых указывается информация о номинальной стоимости ценных бумаг. Указанное потребует затрат финансовых ресурсов и времени, что приведет к негативному восприятию этой законодательной инициативы со стороны участников рынков капитала", – говорится в справке комиссии.

"Считаем, что в период военного положения предложенные законопроектом законодательные изменения не являются первоочередными и неотложными, а также будут отвлекать усилия и ресурсы участников рынка от главной цели – скорейшего приближения нашей победы. Такие законодательные предложения не имеют экономического обоснования и целесообразности, а являются лишь отвлечением ресурсов государства от потребностей безопасности и защиты государства от страны-агрессора", – заявила комиссия.

Инициаторы законопроекта настаивают, что переименование копейки имеет важное символическое значение, потому что, кроме Украины, копейки остались только у враждебных государств – России и Беларуси, а также в молдовском Приднестровье.

"Игнорировать этот факт – это сохранять связь между Украиной и враждебными нарративами. Зато возвращение названия "шаг" для современной разменной монеты Украины будет служить восстановлению исторической справедливости и десоветизации денежного обращения", – заявили депутаты.