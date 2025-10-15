Нацкомісія виступила проти перейменування копійки: затратно і немає практичної користі

Регулятор фондового ринку вважає, що під час війни перейменовувати розмінну монету недоцільно

Фото: Depositphotos

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виступила проти ухвалення законопроєкту №14093, яким пропонується перейменувати розмінну монету "копійка" на "шаг". Про це вона повідомила за підсумками засідання, що відбулося у вівторок, 14 жовтня.

Вона вважає, що це не матиме практичної користі й вимагатиме фінансових витрат з боку емітентів.

"Виникне необхідність переоформлення емітентами цінних паперів глобальних сертифікатів та свідоцтв про випуски цінних паперів, в яких зазначається інформація про номінальну вартість цінних паперів. Зазначене потребуватиме витрат фінансових ресурсів та часу, що призведе до негативного сприйняття цієї законодавчої ініціативи з боку учасників ринків капіталу", – йдеться в довідці комісії.

"Вважаємо, що у період воєнного стану запропоновані законопроєктом законодавчі зміни не є першочерговими та нагальними, а також відволікатимуть зусилля та ресурси учасників ринку від головної мети – найшвидшого наближення нашої перемоги. Такі законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора", – заявила комісія.

Ініціатори законопроєкту наполягають, що перейменування копійки має важливе символічне значення, тому що, крім України, копійки залишилися лише у ворожих держав – Росії та Білорусі, а також у молдовському Придністров'ї.

"Ігнорувати цей факт – це зберігати зв’язок між Україною та ворожими наративами. Натомість повернення назви "шаг" для сучасної розмінної монети України слугуватиме відновленню історичної справедливості та дерадянізації грошового обігу", – заявили депутати.