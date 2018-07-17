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17.07.2018, 10:27

Bloomberg обновил рейтинг миллиардеров: Ахметов выпал из топ-300

Bloomberg обновил рейтинг миллиардеров: Ахметов выпал из топ-300

Ринат Ахметов потерял позиции в рейтинге миллиардеров

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял 307 место из 500 в рейтинге миллиардеров агентства Bloomberg. В прошлом отчетном периоде он занимал 282 место.

Сейчас состояние акционера группы СКМ оценивается в $5,71 млрд.

За год капитал Ахметова увеличился на $994 млн. При этом, по данным агентства, за последнее время его состояние сократилось на $13,8 млн. 

Ахметов - единственный представитель Украины в рейтинге. Порог входа в рейтинг – капитал в $3,9 млрд.

На первом месте - основатель и главный исполнительный директор интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос. Он стал богатейшим человеком с 1982 года, когда впервые был опубликован рейтинг самых богатых людей Forbes, подчеркивает агентство.

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Теги: рейтинг, ринат ахметов, капитал, индекс миллиардеров
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