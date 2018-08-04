Чиновника ГФС подозревают в уклонении от уплаты налогов

ГПУ подозревает главного налоговика Винницкой области в уклонении от уплаты налогов

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Генеральная прокуратура сообщила о подозрении руководителю главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сейчас прокуратура расследует факты создания преступной организации, злоупотребления служебным положением должностными лицами ГФС, уклонения от уплаты налогов при экспортно-импортных операциях, пишет пресс-служба.

ГПУ установила, что в 2014 году была создана преступная организация, в состав которой вошли чиновники ГФС, а также приближенные к ним основатели и сотрудники ряда фирм. Одному из них также сообщили о подозрении.

Генпрокуратура сообщает также, что Печерский районный суд Киева 2 августа определил для этого человека меру пресечения в виде содержания под стражей и залог в размере 50 млн грн.