Чистые международные резервы НБУ сократились

В июле чистые международные резервы Национального банка Украины сократились на 2,9% - до $6,832 млрд, свидетельствуют данные НБУ.
При этом текущий уровень чистых резервов на 2,4% выше показателя на начало года.
Напомним, международные резервы с начала года сократились на 5,6% и на 1 августа составляли $17,749 млрд.
Основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме $130,9 млн и €60,5 млн.
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