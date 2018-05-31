Данилюк: Я не собираюсь в отставку

Министр финансов сообщил, что не собирается подавать в отставку

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Министр финансов Александр Данилюк не собирается подавать в отставку. Об этом он сообщил сегодня, передает корреспондент LIGA.net.

“Я не собираюсь в отставку. У меня еще много планов относительно того, что нужно сделать”, - подчеркнул министр.

Он отметил, однако, что если решение о его отставке примет Верховная Рада, то придется его выполнять.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров обратился к Верховной Раде с предложением об отставке Данилюка с поста министра финансов.

Выступая на заседании Кабмина 23 мая Александр Данилюк напомнил премьеру Владимиру Гройсману, что Яну Бугримову в течение двух лет не могут назначить заместителем министра.

"Владимир Борисович, к сожалению, не видел в кадровых вопросах назначения заместителем министра финансов Яны Бугримовой. Соответствующее внесение делалось уже четыре раза. Человек три раза прошел спецпроверку. Назначение длится уже два года. Я считаю это непониманием важности сферы, которой занимается Минфин, особенно сейчас (на этом трансляция заседания правительства закончилась - ред.)", - сказал Данилюк.

Позже у себя в Facebook он прокомментировал этот инцидент: "Делай что должен, и будь что будет".