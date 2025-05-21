Канада готова помочь Украине создать пенсионную систему по канадскому образцу

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Канада рассматривает возможность помочь Украине построить пенсионную систему по канадскому образцу, сказал во вторник министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Как сообщает Reuters, Шампань вместе с украинским министром финансов Сергеем Марченко провели встречи с представителями нескольких пенсионных фондов и важными инвесторами.

"Мы также подумали о том, как мы могли бы работать вместе, чтобы поделиться лучшими практиками построения пенсионной системы в Украине", – сказал Шампань перед встречей стран Большой семерки (G7) в Канаде.

По словам Шампаня, у Канады есть много чего предложить для восстановления Украины, и они с Марченко уже встречались с большими канадскими пенсионными фондами, такими как Fairfax и другими.

Канадская пенсионная система является многоуровневой и считается одной из самых стабильных в мире. Она состоит из трех основных компонентов.

Универсальная базовая пенсия предоставляется всем канадцам, достигшим определенного возраста (сейчас 65 лет), и финансируется из общих налоговых поступлений государства.

Второй уровень – обязательная накопительная система с вкладами работников и работодателей. Размер пенсии зависит от суммы и продолжительности взносов в течение трудовой жизни. Стандартный возраст начала получения выплат – 65 лет, но можно начать раньше (с 60 лет с уменьшенными выплатами) или позже (до 70 лет с увеличенными выплатами)

Третий уровень – частные сбережения и пенсионные планы работодателей. Эти взносы добровольные и дополняют доходы, предоставляемые государственной пенсионной системой.