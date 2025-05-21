Центробанк Нидерландов советует гражданам запастись наличными на случай кризиса

Регулятор призвал держать дома не менее 70 евро наличными на взрослого и 30 евро – на ребенка

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Гражданам Нидерландов советуют запастись наличными на случай сбоев в электронных платежах и других чрезвычайных ситуаций. Уведомление об этом обнародовано на сайте Центрального банка страны (De Nederlandsche Bank).

Регулятор призвал держать дома не менее 70 евро наличными на взрослого и 30 евро – на ребенка. Сумма определена на основе расчетов Национального института бюджетной информации (Nibud). Денег должно хватить для покрытия минимально необходимых расходов на воду, еду, лекарства и транспорт в течение 72 часов.

Одной из главных угроз, говорится в сообщении, остаются кибератаки, риск которых возрастает на фоне напряженной геополитической ситуации. Наличные, по мнению банка, остаются важной страховкой при отключениях электроэнергии, технических сбоях в банках или отсутствии Wi-Fi.

При этом советуют не снимать все средства сразу, а понемногу откладывать сдачу от покупок, мелкие купюры.

Кроме обналичивания, Общественный консультативный орган по платежным операциям также рекомендует:

→ если вы всегда расплачиваетесь в магазине телефоном или смарт-часам, убедитесь, что у вас есть дебетовая карта, чтобы распределить риски;

→ проверить, работает ли мобильное приложение банка, чтобы перевести деньги, если дебетовая карта больше не работает;

→ пользоваться картами нескольких банков.

Магазинам советуют подумать о запасе разменных денег и QR-кодах как запасном способе оплаты.

Принцип основан на директиве Еврокомиссии, согласно которой все жители ЕС должны иметь запасы пищи и воды не менее чем на 72 часа в случае кризиса.

Ранее в мае агентство Reuters писало, что Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Эстония внедряют систему офлайн-платежей картами, которая будет работать в случае потери интернет-соединения, в том числе и в результате диверсий.

Эта инициатива возникла после серии повреждений кабелей связи в Балтийском море.