Центробанк Нидерландов советует гражданам запастись наличными на случай кризиса
Гражданам Нидерландов советуют запастись наличными на случай сбоев в электронных платежах и других чрезвычайных ситуаций. Уведомление об этом обнародовано на сайте Центрального банка страны (De Nederlandsche Bank).
Регулятор призвал держать дома не менее 70 евро наличными на взрослого и 30 евро – на ребенка. Сумма определена на основе расчетов Национального института бюджетной информации (Nibud). Денег должно хватить для покрытия минимально необходимых расходов на воду, еду, лекарства и транспорт в течение 72 часов.
Одной из главных угроз, говорится в сообщении, остаются кибератаки, риск которых возрастает на фоне напряженной геополитической ситуации. Наличные, по мнению банка, остаются важной страховкой при отключениях электроэнергии, технических сбоях в банках или отсутствии Wi-Fi.
При этом советуют не снимать все средства сразу, а понемногу откладывать сдачу от покупок, мелкие купюры.
Кроме обналичивания, Общественный консультативный орган по платежным операциям также рекомендует:
→ если вы всегда расплачиваетесь в магазине телефоном или смарт-часам, убедитесь, что у вас есть дебетовая карта, чтобы распределить риски;
→ проверить, работает ли мобильное приложение банка, чтобы перевести деньги, если дебетовая карта больше не работает;
→ пользоваться картами нескольких банков.
Магазинам советуют подумать о запасе разменных денег и QR-кодах как запасном способе оплаты.
Принцип основан на директиве Еврокомиссии, согласно которой все жители ЕС должны иметь запасы пищи и воды не менее чем на 72 часа в случае кризиса.
Ранее в мае агентство Reuters писало, что Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Эстония внедряют систему офлайн-платежей картами, которая будет работать в случае потери интернет-соединения, в том числе и в результате диверсий.
Эта инициатива возникла после серии повреждений кабелей связи в Балтийском море.
- В мае 2025 года Центральный банк Швеции сообщил Министерству финансов этой страны о необходимости политических решений для сохранения наличного способа оплаты. Глава Риксбанка Эрик Тедеен подчеркнул, что важно иметь возможность осуществлять платежи даже тогда, когда интернет-связь отсутствует, упомянув масштабное отключение электроэнергии в Южной Европе.