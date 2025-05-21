Центробанк Швеции призвал защитить право на оплату наличными

Кэшлес в Швеции зашел слишком далеко. В Риксбанке считают необходимыми политические решения для сохранения наличного способа оплаты

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Центральный банк Швеции (Риксбанк) уведомил Министерство финансов этой страны о необходимости политических решений для сохранения наличного способа оплаты.

"Банк Швеции поддерживает предложение Комиссии по вопросам наличного обращения о введении обязательного приема наличных при продаже товаров первой необходимости и усиление ответственности банков в вопросах обращения наличных средств. Сохранение возможности для граждан осуществлять расчеты наличными необходимо для обеспечения платежной инклюзивности всех слоев общества и поддержания устойчивости платежной системы в чрезвычайных ситуациях", – говорится в пресс-релизе банка.



Безналичный способ оплаты в Швеции настолько распространен, что во многих местах наличные просто перестали принимать.

Банк отмечает, что из-за уменьшенного использования нужны конкретные политические решения для сохранения возможности оплаты наличными в Швеции.

Он предлагает расширить обязанность крупных банков по предоставлению соответствующих услуг для бизнес-клиентов по инкассации и обмену наличных денег и обязать банки обеспечить возможность пополнения счетов наличными.

Банк Швеции также поддерживает внедрение обязательного приема наличных денег для субъектов, которые продают товары первой необходимости и взимают публично-правовые сборы.

"Все более тревожная ситуация в мире, рост кибератак, а также масштабное отключение электроэнергии в Южной Европе демонстрируют важность возможности производить платежи даже тогда, когда интернет-связь отсутствует", – сказал Эрик Тедеен, глава Центрального банка Швеции.