Центробанк Швеції закликав захистити право на оплату готівкою

Кешлес у Швеції зайшов занадто далеко. У Риксбанку вважають за потрібне політичні рішення для збереження готівкового способу оплати

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Центральний банк Швеції (Риксбанк) повідомив Міністерству фінансів цієї країни про необхідність політичних рішень для збереження готівкового способу оплати.

"Банк Швеції підтримує пропозицію Комісії з питань готівкового обігу щодо запровадження обов'язкового приймання готівки під час продажу товарів першої потреби та посилення відповідальності банків у питаннях обігу готівкових коштів. Збереження можливості для громадян здійснювати розрахунки готівкою є необхідним для забезпечення платіжної інклюзивності всіх верств суспільства та підтримання стійкості платіжної системи в надзвичайних ситуаціях", – йдеться у пресрелізі банку.

Безготівковий спосіб оплати у Швеції настільки поширений, що в багатьох місцях готівку просто перестали приймати.

Банк наголошує, що через зменшене використання потрібні конкретні політичні рішення для збереження можливості оплати готівкою у Швеції.

Він пропонує розширити обов'язок великих банків щодо надання відповідних послуг для бізнес-клієнтів стосовно інкасації та обміну готівки та зобов'язати банки забезпечити можливість поповнення рахунків готівкою.

Банк Швеції також підтримує впровадження обов'язкового приймання готівки для суб'єктів, які продають товари першої потреби та стягують публічно-правові збори.

"Все більш тривожна ситуація у світі, зростання кібератак, а також масштабне відключення електроенергії у Південній Європі демонструють важливість можливості здійснювати платежі навіть тоді, коли інтернет-зв'язок відсутній", – сказав Ерік Тедеен, голова Центрального банку Швеції.