Центробанк Нідерландів радить громадянам запастися готівкою на випадок кризи

Регулятор закликав тримати вдома не менше 70 євро готівкою на дорослого та 30 євро – на дитину

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Громадянам Нідерландів радять запастися готівкою на випадок збоїв в електронних платежах та інших надзвичайних ситуацій. Повідомлення про це оприлюднено на сайті Центрального банку країни (De Nederlandsche Bank).

Регулятор закликав тримати вдома не менше ніж 70 євро готівкою на дорослого та 30 євро – на дитину. Суму визначено на основі розрахунків Національного інституту бюджетної інформації (Nibud). Грошей має вистачити для покриття мінімально необхідних витрат на воду, їжу, ліки та транспорт протягом 72 годин.

Однією з головних загроз, зазначається у повідомленні, залишаються кібератаки, ризик яких зростає на тлі напруженої геополітичної ситуації. Готівка, на думку банку, залишається важливою страховкою у разі відключень електроенергії, технічних збоїв у банках чи відсутності Wi-Fi.

Водночас радять не знімати всі кошти одразу, а потроху відкладати – здачу від покупок, дрібні купюри.

Крім отримання готівки, Громадський консультативний орган із платіжних операцій також рекомендує:

→ якщо ви завжди розплачуєтеся в магазині телефоном чи смартгодинником, переконайтеся, що у вас є дебетова карта, щоб розподілити ризики;

→ перевірити, чи працює мобільний застосунок банку, щоб була змога переказати гроші, якщо дебетова картка більше не працює;

→ користуватися картками кількох банків.

Магазинам радять подумати про запас розмінних грошей і QR-коди як запасний спосіб оплати.

Принцип засновано на директиві Єврокомісії, згідно з якою всі жителі ЄС повинні мати запаси їжі та води щонайменше на 72 години на випадок кризи.

Раніше у травні агентство Reuters писало, що Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Естонія впроваджують систему офлайн-платежів картками, яка працюватиме в разі втрати інтернет-з'єднання, зокрема й унаслідок диверсій.

Ця ініціатива з'явилася після серії пошкоджень кабелів зв'язку у Балтійському морі.