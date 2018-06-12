Долги крупной сети супермаркетов Украины продали со 70% скидкой

Компания Маркет-Сервис выкупила за 191 млн грн долги холдинга, который управляет продуктовой сетью "Велика Кишеня"

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На "голландском" аукционе Фонда гарантирования вкладов компания Маркет-Сервис 11 июня выкупила за 190,9 млн грн долги компаний холдинга Ритейл Групп, который управляет продуктовыми сетями "Велика Кишеня" и Велмарт.

Как сообщает Finclub, одним лотом на торги выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков: Форум, Киевская Русь и Дельта Банка.



Сообщается, что все заемщики - 5 юридических лиц, - не находятся в процессе прекращения, ведут активную хозяйственную деятельность и входят в состав холдинга Ритейл Групп Романа Лунина.

В обеспечение по договорам банкам переданы, в частности, недвижимое имущество – центр подготовки товаров сельскохозяйственного назначения общей площадью 24,3 квадратных метров и земельные участки площадью 16 га (Киевская область, Бориспольский район, с/совет Вишеньковский), отмечает издание.

А также - товары в обороте: продуктовая и промышленная группа, хранящихся по адресам Киевская область, Бориспольский район, Вишеньковский сельсовет; Киев, ул. Вербицкого, 18, м-н Велика Кишеня; Днепр, бул. Звездный, 1А, м-н Велмарт; Киев, пл. Дружбы народов, 6, м-н Велика Кишеня; Киевская область, Обухов, ул. Киевская, 119, м-н Велика Кишеня.

По данным издания, ООО Маркет-Сервис зарегистрировано в Киеве 13 марта 2001 года. Учредителем и руководителем компании является Ирина Рудь. Уставной фонд ООО составляет 11,8 тыс. грн.

Ранее финансовая компания Инвестор отказалась от закупки долгов Ритейл Групп за 670 млн грн.