Экономика растет быстрее, чем прогнозировалось - Гройсман

Премьер-министр заявляет, что все макропоказатели растут

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Рост ВВП Украины за шесть месяцев 2018 года составил 3,1%. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет правительства за первое полугодие.

По словам Гройсмана, рост ВВП за первое полугодие составил 3,1%, "что является очень хорошим показателем, и большим, чем мы даже прогнозировали".

Премьер отметил также, что рост промпроизводства составил больше 2,5%, рост капитальных инвестиций - 37% - "это достаточно серьезный входящий капитал".

Кроме того Гройсман сообщил, что реальная заработная плата с вычетом инфляции составила 11,8%, а минимальная выросла на 16,3%.

По данным главы правительства, поступления в госбюджет за полгода составили на 54,1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, расходы на соцобеспечение составили на 19,2 млрд грн больше, чем в первом полугодии прошлого года.