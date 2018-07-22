Елизавета II преподнесла внуку в подарок новую монету в 5 фунтов

Британский Королевский монетный двор по заказу Елизаветы II отчеканил памятную монету в честь пятого дня рождения принца Джорджа - старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает пресс-служба двора.
На аверсе монеты достоинством в 5 фунтов изображен Святой Георгий-змееборец, считающийся покровителем Британии и принца Джорджа. На реверсе - профиль королевы.
Монету к пятилетию Джорджа желающие могут купить за 13 фунтов.
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