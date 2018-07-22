Елизавета II преподнесла внуку в подарок новую монету в 5 фунтов

По случаю дня рождения принца Джорджа Королевский монетный двор отчеканил монету достоинством в 5 фунтов с изображением Святого Георгия

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Британский Королевский монетный двор по заказу Елизаветы II отчеканил памятную монету в честь пятого дня рождения принца Джорджа - старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает пресс-служба двора.

На аверсе монеты достоинством в 5 фунтов изображен Святой Георгий-змееборец, считающийся покровителем Британии и принца Джорджа. На реверсе - профиль королевы.



Фото: пресс-служба двораПо случаю рождения первенца Уильяма и Кейт тоже выпустили специальную монету. Теперь ее можно купить теперь только у коллекционеров.

Монету к пятилетию Джорджа желающие могут купить за 13 фунтов.